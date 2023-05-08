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İzmit Körfezi turkuaz renge büründü

İzmit Körfezi turkuaz renge büründü
08 Mayıs 2023 Pazartesi 14:43
İZMİT Körfezi’nde deniz turkuaz renge büründü. Yaşanan renk değişimi NASA’nın uydu görüntülerine de yansıdı.
Geçen yıllarda evsel ya da sanayi atıkları nedeniyle çeşitli bölgelerinde renk değişimlerini yaşanan İzmit Körfezi, bu kez turkuaz renge büründü. Yaşanan renk değişimi Körfez, Dilovası ve Gebze ilçelerinde daha yoğun olarak görüldü. Renk değişimi NASA’nın uydu görüntülerine de yansıdı. NASA’nın resmi internet sitesinden 4 Mayıs tarihinde paylaşılan görüntülerde, İzmit Körfezi’nin turkuaz renkte olduğu ve yaşanan renk değişiminin İzmit Körfezi’nden başlayıp, Pendik açıklarına kadar devam ettiği görüldü. ()

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