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Kadir Gecesi için Edirne'ye gelen Batı Trakyalı soydaşlar Selimiye Camisi bahçesinde iftar yaptı

Kadir Gecesi için Edirne'ye gelen Batı Trakyalı soydaşlar Selimiye Camisi bahçesinde iftar yaptı
17 Nisan 2023 Pazartesi 21:47

EDİRNE (AA) - Kadir Gecesi dolayısıyla Batı Trakya'dan Edirne'ye gelen soydaşlar Selimiye Camisi'nin bahçesinde iftar yaptı.

Akşam ezanı öncesinde caminin bahçesine gelen soydaşlar, yanlarında getirdikleri yemeklerle iftar sofrası kurdu.

Ezanın okunmasıyla oruçlar açıldı ve dua edildi.

Yunanistan'ın Gümülcine şehrinden gelen Orhan Kerim, AA muhabirine Kadir Gecesi için ailece Edirne'ye geldiklerini söyledi.

Selimiye'nin bahçesinde oruç açmanın güzel bir duygu olduğunu belirten Kerim, "Allah tutulan oruçları kabul eylesin. Çok farklı bir duygu burada olmak. Herkes bunu yaşamalı. Herkes Selimiye'yi görmeli tavsiye ederim." dedi.

Dedeağaç'tan gelen Ayşe Ali de her yıl Kadir Gecesi'nde Edirne'ye geldiklerini anlattı. Orucunu açtıktan sonra dua ettiğini ifade eden Ali, "Ne mutlu burada olmak. Herkese şimdiden hayırlı bayramlar dilerim." diye konuştu.

- "Selimiye'nin atmosferi huzur verici"

Bu arada, Kadir Gecesi dolayısıyla çeşitli kentlerden gelen vatandaşlar da Selimiye'nin bahçesinde iftar yaptı.

Ankara'dan gelen Alaattin Demirci de yanlarında getirdikleri yemeklerle caminin bahçesinde iftar yaptıklarını söyledi.

Selimiye'nin atmosferinin huzur verici olduğunu anlatan Demirci, "Ankara'mızda da Kocatepe Camimiz var ama burada Selimiye Camimizde teravih namazı kılacağız. Buradan nasip olursa Çanakkale Şehitliği'mize geçeceğiz, orada da dualarımızı edeceğiz." dedi.



Etiketler; #Batı Trakya #Kadir Gecesi #soydaşlar
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