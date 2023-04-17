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Kadir Gecesi İstanbul'daki camilerde idrak ediliyor

Kadir Gecesi İstanbul'daki camilerde idrak ediliyor
17 Nisan 2023 Pazartesi 22:44

İSTANBUL (AA) - İslam dininde "Bin aydan daha hayırlı olduğu" kabul edilen Kadir Gecesi, İstanbul'daki camilerde yoğun katılımla idrak edildi.

Kentte, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ile Sultanahmet, Süleymaniye, Fatih, Çamlıca ve Taksim camileri başta olmak üzere tüm camilere akın eden vatandaşlar, Kadir Gecesi'ni idrak etmek için saf tuttu.

Akşam namazını cemaatle kılanlar, yatsı namazını da camilerde ve çevrelerinde bekledi. Yatsı namazının eda edilmesinden sonra teravih namazına geçildi.

İftarın ardından çok sayıda vatandaşın aileleriyle camilere geldiği görüldü. Kur'an-ı Kerim tilavetini dinleyen vatandaşlar, bol bol dua etti.

Hayırseverler, Kadir Gecesi vesilesiyle Ayasofya-i Kebir Camii'nde ve Eyüp Sultan Camisi'nde lokum, gül suyu ve çocuklara çikolata dağıttı.

Öte yandan, Eyüp Sultan Camisi içerisindeki yoğunluk nedeniyle zabıta ekipleri bir süre kapıları kapatmak zorunda kaldı.


Etiketler; #istanbul #Kadir Gecesi
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