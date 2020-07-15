Kamyon otomobillere çarptı 

Bağcılar'ta kamyon sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek 2 otomobile çarptı. Otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı. 

Kamyon otomobillere çarptı 
15 Temmuz 2020 Çarşamba 13:29

Bağcılar Mahmutbey Caddesi'ndeki kaza saat 10.00 sıralarında  meydana geldi. Kamyon sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek aydınlatma direğine çarptı. Refüjü aşan kamyon  ters istikametteki 2 otomobile çarparak durabildi. Otomobillerde bulunan biri çocuk 4 kişi yaralandı. Caddeyi savaş alanına çeviren kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevkedildi. İtfaiye ekipleri otomobillerde sıkışan yaralıları çıkardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kamyon sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Hurdaya dönen otomobillerin yoldan çekilmesiyle cadde tekrar trafiğe açıldı. 

Minibüsle yarıştığı iddiası

Kazayı gören temizlik işçisi Fetih Dönmez, "Kamyon bir minibüsle kapışıyordu. Işığı geçtikten sonra direğe çarptı. Direkten geldi, taşlara vurarak karşı tarafa geçti buradaki otomobilleri ezdi. Kamyon sürücüsü aşağı indi. Yanındaki arkadaşı 'ne yaptın sen' dedi, oda 'fren tutmadı' dedi" şeklinde konuştu. Esnaf Mustafa Çınar ise, "Tahmin ediyorum ki kamyon çok süratliydi. Direğe vurduktan karşı şeride geçip iki otomobile vurdu. Otomobilde tek olan kişinin durumu ağırdı ama ailenin olduğu otomobildekilerin durumu iyiydi ama baya yaralanmışlardı" dedi. 


 

Önceki Haber
Can kaybı 581 bin 317
Sonraki Haber
Gölde çalışmalar yeniden başladı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.