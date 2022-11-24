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Kapadokya'da rüzgar balon turlarını engelliyor

Kapadokya'da rüzgar balon turlarını engelliyor
24 Kasım 2022 Perşembe 12:52

NEVŞEHİR (AA) - Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle bilinen Kapadokya'da turistlere yönelik düzenlenen balon turu, olumsuz hava koşulları nedeniyle 8 gündür yapılamıyor.

Turistlerin, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri gökyüzünden izlemelerine imkan sunan balon turları, bölgede hızı zaman zaman saatte 30 kilometreyi aşan rüzgar nedeniyle gerçekleştirilemiyor.

17 Kasım Perşembe gününden bu yana düzenlemeyen balon turlarının, hava koşullarının normalleşmesi halinde hafta sonunda yeniden başlaması bekleniyor.

Bölgedeki balon turları, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Nevşehir Koordinatörlüğü tarafından, hava şartlarının elverişli olması durumunda verilen izinle yapılabiliyor.

Bölgede, yılda ortalama 250 gün uçuş gerçekleştirilebiliyor.

Etiketler; #kapadokya #nevşehir #Sıcak hava balon turu
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