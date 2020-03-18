Karantinadan kaçırma için soruşturma

İstanbul'da havalimanında karantina yurduna giden otobüsten iki kişinin indirilmesiyle ilgili Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Soruşturma, TCK'nın 195'nci maddesinde düzenlenen "Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma Suçu" kapsamında yürütülüyor. TCK Madde 195'nci madde de "Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" düzenlemesi yer alıyor. Soruşturmada sorumlular hakkında gözaltı işlemi yapılmadığı belirtildi.

Paylaşımlar ihbar sayıldı

Yurtdışındaki Türk vatandaşlarının Türkiye'ye gelmesi sonrası, olağanüstü tedbirler alındı. Türk vatandaşları, havaalanından otobüslere bindirilerek karantinada tutulacakları yurtlara götürüldü. Ancak sosyal medyadaki bir paylaşımla G.S. isimli bir yolcunun, otobüsten indirilerek götürüldüğü ihbarı yapıldı. Gaziosmanpaşa Başsavcılığı sosyal medya paylaşımını ihbar kabul ederek resen soruşturma başlattı. Başsavcılık soruşturmasını TCK'nın "Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" düzenlemesinin yer aldığı 195'nci maddesinden yürütüyor. Soruşturmada sorumlular hakkında gözaltı işlemi yapılmadığı kaydedildi.

Soylu ve Gül'den tepki

Avrupa'dan gelen Türk vatandaşlarının yurtlara götürülmesi sırasında yaşanan ve sosyal medyaya yansıyan görüntüler ile ilgili olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Fransa'dan gelen iki yolcu Kıbrıs aktarmalı olarak uçağa bindirilmiş ancak son gelen yolcularla ilgili böyle bir transit uygulamamız yok. Yanlış yapılan bu biniş işlemiyle ilgili gereği yapılıyor. Yolcular karantinaya alınıyor. 14 gün sonra Kıbrıs'a göndereceğiz" dedi. Olayla ilgili olarak ihmalin kabul edilemeyeceğinin altını çizen Bakan Soylu, "Burada ihmal kabul edilemez. Kimseye ayrıcalık tanınamaz. Tarafımızca araştırılıp, sorumlular tespit edilip gereği yerine getirilecektir. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar" dedi.

Gereken yapılacak

Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise,"Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınması olayıyla ilgili olarak hukuk gerekeni yapacaktır. Bu konuda hiçbir taviz, hiçbir istisnai muamele kabul edilemez. Kanun önünde herkes eşittir. Olayın takipçisiyiz" dedi.