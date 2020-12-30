Kasko Değer Listesi Nedir Neye Göre Belirlenir?

Araç sahiplerinin yakından ilgilendikleri konulardan biri de kasko değer listesi ve poliçe tutarıdır.

Araç sahiplerinin yakından ilgilendikleri konulardan biri de kasko değer listesi ve poliçe tutarıdır. Otomobil sahipleri, araçlarına kasko güvencesi yaptırmak istediklerinde zaman zaman farklı fiyatlarla karşılaşabilmektedir. Araçların birbirinden farklı şekillerde değerlendirilmesinin bir takım sebepleri bulunmaktadır. Örneğin yakın bir tanıdığınız ile araçlarınızı aynı anda kasko güvencesine almak için sigorta acentesine gittiğinizde, her ikinize de verilen kasko fiyat tekliflerinin farklı olduğunu görebilirsiniz. İşte bu farklılık kasko değer listesinde yer alan hususlara göre belirlendiği için ortaya çıkmaktadır.

Kasko Değer Listesi Nedir?

Araç kasko değer listesi, bir otomobilin kasko fiyatını etkileyen en önemli unsurların başında yer almaktadır. Aracın hangi fiyat üzerinden kasko sigortası kapsamına alınacağını gösteren kritere araç kasko değer listesi adı verilmektedir. İsteğe bağlı trafik sigortası olan kasko yaptırılırken, her araç için farklı kasko teminatları bulunmaktadır. Bu yüzden otomobil sahiplerinin kendi araçlarının durumlarına göre değişen kriterlerde ödemeler gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Kasko fiyatını belirlerken dikkat edilen en önemli kriter araç kasko değer listesidir. Sigorta acentesine aracınıza kasko poliçesi yaptırmak için gittiğinizde alacağınız fiyatı belirlerken, sigortacının göz attığı kriterler araç kasko değer listesindeki kriterlerden oluşmaktadır. Bu değer listesinin sadece kasko poliçelerinde değil aynı zamanda Motorlu Taşıtlar Vergisi hesaplaması konusunda da belirleyici olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla aracın sigorta şirketlerinin gözündeki değerini belirleyen temel unsurlar kasko değer listesinde sıralanmaktadır.

Kasko Değer Listesi Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Araç kasko değer hesaplamasının yapılması oldukça basittir. Ancak kasko değer hesaplamalarında, araçlara biçilen değerlerin piyasadaki duruma göre değişiklik gösterdiğini unutmamak gerekmektedir. Bu bakımdan her ay düzenli olarak yeni kasko listesi sunulmaktadır. Araçlarına kasko yaptıranlar da aylık olarak bu değişkenlere göre ödemelerini tamamlamaktadır. Araç kasko değer listesi hesaplanırken, liste üzerinden aracın sahip olduğu şu özelliklere ve kriterlere dikkat edilmektedir:

Aracın markası ve modeli

Aracın hangi yıl üretildiği ve trafiğe ne zaman çıktığı

Aracın daha önceden kaza yapıp yapmaması,

Aracın değişen veya boyalı parçalarının olup olmaması

Aracın sıfır veya ikinci el olması

Aracın mevcut piyasadaki değeri

Ulusal veya uluslararası sigorta acentelerinde kasko değer hesaplaması yapılırken aracınızla ilgili bu kriterlere dikkat edilmektedir. Bu sayede her ay değişen ücretlerle kasko poliçesi hazırlanabilmektedir.

Uygun Fiyatlı Kasko Sigortası

İnternet üzerinden yapılan araştırmalarda pek çok kişinin araçları için bütçelerine uygun fiyatlarla kasko güvencesi yaptırmak istedikleri görülmektedir. Her aracın marka ve modeline göre sigorta şirketleri tarafından sunulan kasko poliçesi fiyatlarının farklılık gösterdiği araç sahipleri tarafından da iyi bilinmektedir. Bu nedenle aracınızın mevcut özelliklerine göre, en uygun kasko fiyat teklifleri yapan sigorta şirketlerine göz atabilmek için sigortam.net bağlantı adresini hemen kullanabilirsiniz.