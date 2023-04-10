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Kayseri'de evde çıkan yangında 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kayseri'de evde çıkan yangında bir çocuk yaşamını yitirdi, annesi yaralandı.

Kayseri'de evde çıkan yangında 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
10 Nisan 2023 Pazartesi 10:51

Kayseri'ninMerkez Kocasinan ilçesi Erkilet Osmangazi Mahallesi Osmanlı Caddesi'ndeki bir apartmanın 6. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bilgi verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangında balkona sığınan 5 yaşındaki E.C. hayatını kaybetti, anne Ş.C. yaralandı.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

E.C'nin cenazesi Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, yaralanan anne hastanede tedavi altına alındı.

Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: AA
Etiketler; #5 yaşında #çocuk #Erkilet #kayseri #öldü #yangın
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