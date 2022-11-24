Kayseri'de “hipnoz davası“ ile ilgili 3 avukatın FETÖ üyeliğinden yargılanmasına devam edildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de emekli hakim albay Ahmet Zeki Üçok'un, "hipnoz yöntemini kullanıp işkence yapmakla" suçlandığı ve beraat ettiği "hipnoz davası" ile ilgili, haklarında Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye oldukları gerekçesiyle dava açılan 3 avukatın yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuksuz sanıklar M.Ö, V.Ö. ve O.Y. ile avukatları hazır bulundu.

Mahkeme başkanı sanıkların GSM hatlarına ilişkin HTS raporu ile bir tanığa ait beyanı okudu.

Aleyhlerindeki hususları kabul etmeyen 3 sanık ise beraatini talep etti.

Dosyada eksikler bulunduğunu belirten mahkeme başkanı, bir sonraki celse savcının mütalaasını alacaklarını ifade etti.

Mahkeme heyeti, ifadeye gelmeyen tanık M.D. hakkında "zorla getirme" kararı vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen ve Örgütlü Suçlar Bürosu koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 30 Mart 2022'de, kamuoyunda "hipnoz davası" olarak bilinen davaya ilişkin 3 avukat gözaltına alınmış, avukatlardan M.Ö. tutuklanmış, V.Ö. "ev hapsi", O.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca, 3 avukat hakkında FETÖ'ye üye oldukları gerekçesiyle 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açılmış, mahkeme sanıklardan M.Ö'yü tahliye etmiş, V.Ö'nün ise "ev hapsi"ni kaldırmıştı.