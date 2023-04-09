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Kayseri'de depremzedeler için iftar programı düzenlendi

Kayseri'de depremzedeler için iftar programı düzenlendi
09 Nisan 2023 Pazar 21:07

KAYSERİ (AA) - MÜSİAD Kayseri Şubesi tarafından depremzedeler için iftar programı gerçekleştirildi.

Kentteki bir restoranda düzenlenen programda, yazar Hayati İnanç tarafından konferans verildi, ardından Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi.

Vali Vekili Şenol Esmer, programda yaptığı konuşmada, kentteki depremzedeleri en iyi şekilde misafir etmeye çalıştıklarını dile getirdi.

MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer de geleneksel iftar programında bu yıl depremzedelerle bir araya geldiklerini söyledi.

Yaralı yüreklere şifa olmak istediklerini vurgulayan Akmermer, şunları kaydetti:

"Geleneksel iftar programını bu yıl, dostluk, kardeşlik ve muhabbet duygularımızla deprem felaketinden etkilenerek şehrimize gelen kardeşlerimiz ve MÜSİAD'lı ailelerimizle düzenledik. Ülkemiz büyük bir imtihan veriyor. Olağanüstü bir durumdan geçiyoruz. Her birinize tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istiyorum. MÜSİAD olarak deprem bölgesinde önce sosyal hayatın, sonrasında ekonomik hayatın normalleşmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürmeye devam ediyoruz."

Program sonunda depremzede çocuklara çikolata dağıtıldı, oyuncak hediye edildi.

Etiketler; #depremzede #Ferhat Akmermer #kayseri #müsiad
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