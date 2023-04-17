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Kayseri'de Kadir Gecesi idrak edildi

Kayseri'de Kadir Gecesi idrak edildi
17 Nisan 2023 Pazartesi 21:18

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

Kent genelindeki camilerin mahyalarında ramazan ayı ve Kadir Gecesi'ne ilişkin yazılar yer aldı.

Özellikle Cami Kebir, Hunat Hatun ve Hacı Kılıç gibi tarihi camilere akın eden vatandaşlar burada namazlarını kılıp dua ettiler.

Yoğunluk yaşanan camilerden biri olan Hacı Kılıç Cami'nde vaaz eden Kocasinan Müftüsü Halil Uzun, Kadir Gecesi'nin Müslüman alemi için önemini anlatarak, gecenin ibadetle geçirilmesinin önemine değindi.




Etiketler; #ibadet #Kadir Gecesi #kayseri #namaz #ramazan ayı
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