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Kazakistan, Afganistan'da ticaret evi açacak

Kazakistan, Afganistan'da ticaret evi açacak
17 Nisan 2023 Pazartesi 15:34

ASTANA (AA) - Kazakistan'ın, Afganistan ile karşılıklı ticareti geliştirmek için Herat kentinde ticaret evi açacağı bildirildi.

Kazakistan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ticaret ve Entegrasyon Bakanı Serik Jumangarin başkanlığındaki Kazak iş heyeti, Afganistan’ın başkenti Kabil'de temaslarda bulundu.

Heyet, burada Kazak-Afgan İş Forumu'na katıldı.

Forumda Bakan Jumangarin, Kazakistan'ın Afganistan'da ticaret evi açacağını duyurdu.

İki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmek amacıyla açılacak ticaret evinin merkez ofisi, Afganistan'ın Herat kentinde faaliyet gösterecek.

- Kazakistan'dan Afganistan'a insani yardım

Kazak Bakan, Kabil temasları kapsamında Afganistan Ticaret ve Sanayi Bakan Vekili Nureddin Azizi, Başbakan Yardımcısı Molla Abdulgani Birader, Dışişleri Bakan Vekili Amir Han Muttaki, İletişim ve Telekomünikasyon Bakan Vekili Necibullah Hakkani ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Jumangarin, Kazakistan'dan Afganistan'a demir yoluyla ulaştırılan 81 vagon insani yardımın sertifikasını teslim etti.

Bu yardımın mübarek ramazan ayında Kazak halkından Afgan halkına ulaştırılmasının sembolik anlamının olduğuna işaret eden Jumangarin, "Kazakistan, Kabil'deki diplomatik varlığını sürdüren birkaç ülkeden biridir. Biz Afganistan'ı komşu ülkelerle barışçıl ilişkiler içinde olan istikrarlı ve müreffeh bir devlet olarak görmek istiyoruz." diye konuştu.

Etiketler; #afganistan #kazakistan #Ticaretevi
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