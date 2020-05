Kazanmak isteyen herkesin yolu, One More International'dan geçer

One More yaklaşık 6 yıllık bir şirket diyebiliriz ama 2020 yılında adını çok sık duymaya başladık. Şirket hem piyasaya sürdüğü ürünler için, hem de bu ürünler için kullanılan TTS teknolojisi konusunda oldukça iddialı. Şimdi One More'a biraz yakından bakalım, şirket tanıtımında yer verilen bir alıntıyı aktarırsak şöyle bir açıklamaya yer verilmiş;

One More International, 2014 yılının Haziran ayında çalışmalarına resmen başlamıştır. Gelirinin %86'sını bayilerine geri dağıtan One More International, şu anda Dünya'nın en fazla kazandıran network marketing şirketi olma özelliğine sahiptir.



2014 yılında Global Başkanımız Sayın Mustafa Erdil ve Global 2. Başkanımız Sayın Sevcihan Erdil’in bireysel girişimleri ile hayata geçen One More International organizasyonu ilk tanıtım toplantısını 30 Ağustos 2014 yılında Samsun’da gerçekleştirmiştir. Bu fikrin ortaya çıkmasında toplamda 30 yılın üzerinde network marketing deneyimi ve kaliteyi müşterilerine sunmayı amaçlayan inovatif ürünlerin de büyük etkisi olmuştur.



Mevcutta medikal alanda müşterilerinin yaşam kalitelerini arttırmayı hedefleyen One More International organizasyonu gelinen süreçte 130.000 üzerinde bireysel dağıtımcı (distribütör) ve 3.500.000’in üzerinde ürünlerini kullanan müşteri portföyü ile birlikte şimdiye kadar önemli başarılara imza atmıştır.



ONE MORE TURKEY



One More International'ı bir de şirketin içerisinde olan, One More'un önde gelen liderlerinden birinden, Kenan Özaydın'dan dinleyelim. Kenan bey okuyucuların One More'u daha yakından tanıması için bize biraz bilgi verir misiniz? İsterseniz soru-cevap şeklinde gidelim, böylece daha anlaşılır olur.



- One More International firmasını bize birkaç cümle ile anlatır mısınız?

+ Çılgın Türk diye tabir ettiğimiz bir adamın rüyası ile başlamış, uluslararası pazarda büyük bir Türk markası olmayı hedeflemiş müthiş bir projedir. %100 yerli sermaye ile kurulmuş ama global çalışan bir firmadır.



- Peki Kenan Özaydın kimdir? Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?

+ Kenan hayatında "Bugün emek ver, yarın keyfini çıkar" fikrini kendine düstur edinmiş, yaşamında yaptığı her isin hakkını vermeyi bilen, network duayeni, sıkı bir sahne eğitimcisi ve omuz omuza çalışılacak çok cömert bir sponsor liderdir. Böyle tanımlayabilirim kısaca..



- One More International ile ulaşmak istediğiniz kişisel ve One More Turkey takımı olarak hedefleriniz nelerdir?

+ Elbette bu firmadaki en üst kariyere gelmeliyim, çünkü stabil olmak bana asla yakışmaz, hep daha iyisi olmalı. Ayrıca tabii ki alt ekiplere hedef göstermek de çok önemli bu anlamda. One More Turkey takımı zaten çok aktif ve büyük emekler veriyorlar, şirketi daha ileriye götürmek adına..



- One More Internationalürünlerini bu kadar önemli yapan Transdermal Dalga Teknolojisi nedir, ürünleri neden kullanmamız gerekir?

+ One More firmasının sektörde öncü ve en güçlü firma olduğunu hatırlatarak, transdermal dalga teknolojisi beslenme ve gıda takviyesi alımında son teknoloji diyebilirim. Biliyorsunuz ağızdan takviye alımı veya enjeksiyon yöntemi çok pratik değil ama deri vücudun en akıllı organıdır ve derma yani deriden transfer ile gelen beslenme çok efektif ve faydalıdır. İşte bu teknoloji besini direk ciltten kılcal damarlar aracılığı ile tüm vücuda ulaştırma şeklidir. One More ürünleri ile muhteşem besin takviyeleri alır ve sosyal yaşamınızı da hiç değiştiremezsiniz. Ayrıca her yaş için kullanılabilmesi de büyük artıdır.



- One More International insanların hayatlarına nasıl dokunuyor?

+ Üç şekilde dokunur insanlara. Birincisi sağlık için ürünler ile, ikincisi varlık için herkese eşit fırsat sunan çözüm planı ile, üçüncüsü ve bence en önemlisi ise One More Turkey takımının özel eğitim ve destek sistemi ile öz güven bakımdan.





- One More International ile insanlar kendilerine neler katabilir ve maddi olarak nasıl kazanç sağlanabilir?

+ Bir gün çalışamaz ya da çalışmak istemezsiniz. Sıradan insanlar bu anlarda paniğe koşarken sıradışı insanlar fırsatları koklarlar. İşte sıradışı insanlar için önemli imkanları sunan One More Turkey takımı; takımlarına doğru zamanda doğru işi yapmanın getirilerini cömertçe sunar. Burada program, plan,verilecek emek bellidir. Sorgulama uygula düsturu hayattan bekleyebileceğiniz her şeyi hızla size sunar.



- One More Turkey takımının yani bu ekibinin hedefi nedir?

+ Önce Türkiye'ye sonra Dünya'ya network marketing nasıl doğru yapılır ve nasıl doğru-dürüst milyonerler çıkarılır göstermek.



- Bu yazıyı okuyan yeni biri neden One More Turkey takımında olmalı?

+ Hayatın insanoğluna verdiği tüm nimetleri bugün hakkettiğine inanan insanların olması gereken yer, doğru plan ve doğru liderliğin olduğu bir takımdır. Bu ekipte One More Turkey takımıdır.



- Kendinizi ve One More Turkey ekibini 6 ay sonra nerede görüyorsunuz?

+ Olabileceğimiz en iyi yerde, tabii ki limit yok. One More International'da değil 6 ay, 6 yıllık planlarımız da hazır. Ancak bugün ilgilendiğim daha önemli nokta şu ki 6 ay sonra takımımızda kaç milyoner çıkacak, daha kimlerin hayatlarına dokunabileceğiz!..



- Son olarak okuyucularımıza bugün vermek istediğiniz mesajlar nelerdir?

+ Şu çok özel ve çok anlamlı günlerde aynanın karşısına geçin ve gözlerinizin içine bakın. Önce Yaradana şükredin, nefes aldığınız, kendinizi görebildiğiniz için bile şükredin, teşekkür edin ve sonra deyin ki "Sevgili yaratıcı bana fırsatları koklayabileceğim bir burun, bu doğru işi görebileceğim gözler, çalışmaya yetecek güç ve sebat ver" deyin. Göreceksiniz sesinizi duyan dinleyen birileri var bir yerlerde... One More Turkey takımından ve liderlerinden fırsatlar koşa koşa, uça uça gelecek size. Değerlendirenlerden olmanız dileğiyle.. Size ve bu yazıyı okuyan herkese teşekkür ederim.



ONE MORE INTERNATIONAL ÜRÜNLERİ

Şirketimiz siz değerli destek ürünleri kullanıcıları ve iş ortaklarına iftiharla, One More International ürünleri ni sunar;



One More Painless Night GLU

One More Slim Style

One More B12 Plus

One More Melatonin Plus

One More Omevia

One More Lumiere



Kurucumuz Mustafa Erdil'in de söylediği gibi: ''Kazanmak isteyen herkesin yolu, One More International'dan geçer. ''Siz de hem yaşam kalitenizi artırmak, hem de kendinizi iyi bir gelir sağlamak istiyorsanız, One More Turkey ile hemen iletişime geçin. One More Turkey il liderlerini seçiyor, one more distribütörü olmak için sitemiz onemoreturkey.com 'a gelin canlı destekle görüşün ve hemen çalışmaya başlayın.