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Kendilerini almayan sürücüye yumrukla saldırıp, tutunduğu taksiyle 100 metre sürüklendi

Kendilerini almayan sürücüye yumrukla saldırıp, tutunduğu taksiyle 100 metre sürüklendi
08 Mayıs 2023 Pazartesi 14:52
DİYARBAKIR’da kalabalık oldukları için kendilerini almayan taksi şoförüne yumrukla saldıran kişi, hareket eden aracın direksiyona tutunarak 100 metre sürüklendi. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 6 Mayıs akşamı Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi Ayşenur Zarakolu Caddesi’nde meydana geldi. Aralarında kadınların da olduğu 7 kişilik aile, yakınlarının nişanı sonrası, düğün salonundan çıkarak plakası öğrenilemeyen taksiye binmek istedi. Taksi şoförü, otomobilin süspansiyonlu olduğunu, binmeleri durumunda aracın yere temas ederek hasar alacağı gerekçesiyle aileyi almak istemedi. Sürücü ilerlemek isteyince, aileden bir kişinin sözlü ve yumruklu saldırısına uğradı. Sürücü saldırıdan korunmak için aracı hareket ettirdi. Bu sırada sürücünün açık camından otomobilin direksiyonuna tutunan kişi, yaklaşık 100 metre sürüklendi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücü, saldıran kişinin direksiyonu bırakmasının ardından bölgeden uzaklaştı. ()

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