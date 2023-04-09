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Kilis'te bin depremzedeye iftar verildi

Kilis'te bin depremzedeye iftar verildi
09 Nisan 2023 Pazar 20:35

KİLİS (AA) - Kilis'te bin depremzedeye iftarda kentin önemli lezzetleri arasında bulunan ve tescilli Kilis tava ikram edildi.

İyiliğe Uçanlar Uluslararası İnsani Yardım Derneği üyeleri tarafından, kasapların da yardımıyla hazırlanan Kilis tavaları daha sonra taş fırında pişirildi.

Hazırlanan Kilis tavalar ambalajlanarak iftarda depremzedelere servis edildi.

Derneğin kurucu üyesi Elif Aksoy, gazetecilere, Kilis Valiliği koordinesinde ramazanda çok güzel bir proje yaptıklarını dile getirdi.

Aksoy, ramazan ayının başlamasından itibaren günlük ortalama 2 bin kişilik iftar yemeği hazırladıklarını söyledi.

Aksoy, "Günlük bin kişilik yemek her gün Kilis Cumhuriyet Meydanı’nda ikram ediliyor. Geri kalanlar ise Hatay, Kırıkhan, Hassa, Nurdağı gibi deprem bölgelerine iftar yemeği olarak dağıtılıyor." dedi.

Aksoy, "Bu akşam da tavacı İzzet ustanın desteği ile Kilis'in meşhur yemeği Kilis tavayı depremzedelere iftar yemeği olarak hazırladık. 250 adet tava toplam bin kişiye iftar yemeği olarak sunuldu." diye konuştu.

Etiketler; #iftar #iftaryemeği #kilis #ramazan
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