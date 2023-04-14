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"Kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğu başladı

14 Nisan 2023 Cuma 22:53

KIRIKKALE (AA) - Eğitim öğretim yılının ikinci ara tatilinin başlamasıyla Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkan sürücüler, "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Bayram için memleketlerine gitmek isteyenler, ulaşımda 43 ilin kara yolunun bağlantı noktası Kırıkkale'de yoğunluğa neden oluyor.

Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu Kırıkkale-Ankara kara yolundaki yoğunluk nedeniyle araçlar yavaş ilerliyor.

Jandarma ve polis trafik ekipleri ulaşımın aksamaması için çaba gösteriyor.

Trafik yoğunluğunun hafta sonu da devam etmesi bekleniyor.

Etiketler; #"Kilit kavşak" #kırıkkale #trafik yoğunluğu
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