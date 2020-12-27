Kıraathanelere 500’er TL destek! 

Pandemi önlemleri kapsamında faaliyetleri durdurulan ve büyük sıkıntılar yaşayan kıraathanelere Karşıyaka Belediyesi’nden destek geldi. Esnafı bir nebze de olsa rahatlatmak isteyen Belediye, ilçedeki 250 kıraathaneye 500’er TL nakdi yardım yapmaya başladı.

Karşıyaka Belediyesi Esnaf Masası’nın önerisi üzerine hayata geçirilen uygulama kahvehane esnafı tarafından memnuniyetle karşılandı. Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile bir araya gelen İzmir Kahveciler Odası Başkanı İsmail Hakkı Kırdı, esnaf adına teşekkürlerini iletirken, Karşıyaka’nın diğer yerel yönetimlere örnek olmasını istediklerini de vurguladı. Ayrıca Başkan Tugay ve İsmail Hakkı Kırdı, Karşıyaka Belediye Meclis Üyesi Mithat Salepçioğlu ile birlikte, kıraathane sahipleri Ferdun Köprülü ile Filiz ve Mustafa Kaygısız’a da ziyaretlerde bulundu, dertlerini dinledi.

Daima yanınızdayız

Her zaman esnafın yanında olduklarını dile getiren Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay “Hep birlikte zor günlerden geçiyoruz. Yaşanan sorunları çok iyi biliyoruz. O kadar çok insan sıkıntıda ki, bize de sürekli yazıyor, yardım talebinde bulunuyorlar. İmkanlarımız ölçüsünde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Pandemi sürecinden en fazla etkilenen esnaf grubu olan kıraathanelerimize de bir ilçe belediyesi olarak ufak da olsa bir katkı sunmak istedik. Küçük bir hediye olsun dedik. Bundan sonraki süreçte de yanınızda olmaya, sorunlarınızın çözümü için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz” dedi. İzmir Kahveciler Odası Başkanı İsmail Hakkı Kırdı da “Esnaf dostu Karşıyaka Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu yardımın düşünülmüş olması, miktarından çok daha önemli. Karşıyaka’nın diğer belediyelere de örnek olmasını diliyoruz. Sizlerden esnaf olarak bir isteğimiz daha var. İşletmelerden kapalı oldukları dönemde katı atık bedeli alınmasın. Bu konuda da gerekenin yapılacağına inanıyoruz” diye konuştu. Başkan Tugay da konuyu Meclis’te gündeme getireceğini ifade etti.



