Kırkpınar'dan sosyal medya tepkisi

AK Parti İzmir Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Yaşar Kırkpınar, mecliste düzenlediği basın toplantısında, sosyal medyada yapılan saldırı niteliğindeki paylaşımları kınayarak, sosyal medyada her türlü hak ve hukukun iğfal edildiğine vurgu yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın eşi ve yeni doğan çocuğu ile ilgili sosyal medyada yapılan ahlaksız paylaşımlara gösterilen tepkiler her geçen gün çığ gibi büyüyor. Bu kapsamda Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ile birlikte TBMM’de basın toplantısı düzenleyen AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, sosyal medya ve internet üzerinden yapılan çirkin saldırıları dün olduğu gibi bugünde kınadıklarını ifade etti.

Kırkpınar açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Sayın Bakanımız ve ailesine yapılan bu çirkin saldırıyı kınamayan hiçbir Türk vatandaşının olmadığını inancındayız. İnşallah bu ve bunun gibi kabul edilemez durumlar için önümüzdeki süreçte bazı yasal düzenlemeler yapılacaktır.”

Milletin sosyal medya düzenlemesi ile ilgili bir beklenti içerisinde olduğunu belirten Kırkpınar, “ Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi sosyal medya üzerinden bu denli ahlaksızca yapılan saldırıların Türkiye dışında hiçbir ülkede serbest ve hukuksuzca olmadığının altını bir kez daha çizmek istiyorum. Gerek milletvekilleri gerek yargı gerekse diğer kurumlarla birlikte gereken çalışmaları yapıp, düzenleme getirmeyi planlamaktayız. Milletimiz bu konu ile ilgili olarak büyük bir beklenti içerisine girmiştir. Bizlerde milletvekilleri olarak gereği neyse onu yapacağız” dedi.