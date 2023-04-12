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Kırmızı bültenle aranıyordu İstanbul'da yakalandı

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etmek, ticaretini yapmak" suçlarından kesinleşmiş 24 yıl hapis cezası bulunan ve kırmızı bültenle aranan Urfi Çetinkaya İstanbul'da yakalandı.

Kırmızı bültenle aranıyordu İstanbul'da yakalandı
12 Nisan 2023 Çarşamba 10:49

 "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etmek, ticaretini yapmak" suçlarından kesinleşmiş 24 yıl hapis cezası bulunan ve kırmızı bültenle aranırken İstanbul'da yakalanan Urfi Çetinkaya adliyeye sevk edildi. Polisin dün akşam düzenlenen operasyonda 5 suç örgütü üyesiyle Sarıyer'de saklandıkları adreste yakalanan Çetinkaya'nın İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Çelik yelek giydirilen ve tekerlekli sandalye kullanan Çetinkaya, polis ekiplerinin yardımıyla zırhlı araca bindirildi.

Geniş güvenlik önlemleri altında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden çıkışı yapılan Çetinkaya, sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi. Çetinkaya hastanedeki işlemlerinin ardından polis eşliğinde araca bindirilerek, İstanbul Adliyesine götürüldü.

Çetinkaya'nın sağlık kontrolü sırasında hastane önünde özel harekat polisleri geniş güvenlik önlemi aldı.

Öte yandan dün Çetinkaya ile birlikte gözaltına alınan 5 suç örgütü üyesinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Çetinkaya'nın, 2003'te İstanbul'da 577 kilogram asetik anhidrit, 159 kilogram baz morfin, 617 kilogram eroin, 2013'te Rize'de 159 kilogram, Artvin'de 103 kilogram eroin ele geçirilmesi olayında "uyuşturucu maddeleri ruhsatsız olarak ithal veya imal etmek" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti yapmak" suçlarından arandığı ayrıca İnterpol tarafından iki farklı dosyadan suç kaydı olduğu ve yargılandığı suçlardan kesinleşmiş 24 yıl hapis cezası bulunduğu öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #suç örgütü lideri #Urfi Çetinkaya
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