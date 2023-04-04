KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının Türkiye'deki depremzedelere yardımları sürüyor

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Antakya kent merkezi ve ilçelerdeki afetzedelere desteğinin devam ediyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının (GKK), 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Antakya kent merkezi ve ilçelerdeki afetzedelere desteğinin devam ettiği bildirildi. GKK Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamada, Afet Yardım Görev Birliğinin, Antakya şehir merkezi, ilçe ve köylerinde 9 Şubat'tan bu yana yardım faaliyetine devam ettiği hatırlatılarak bölgede depremzedelere yönelik iftar ve diğer öğünlerde yemek verildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca GKK askeri personelinin, AFAD ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevlilerinden alınan yardım kolileri, su ve muhtelif ihtiyaç malzemelerini depremzedelerin ihtiyaçları çerçevesinde merkez Antakya ilçesi ile Samandağ, Kırıkhan ve Altınözü ilçelerinde dağıttığı kaydedildi.