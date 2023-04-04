KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının Türkiye'deki depremzedelere yardımları sürüyor

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Antakya kent merkezi ve ilçelerdeki afetzedelere desteğinin devam ediyor.

KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının Türkiye'deki depremzedelere yardımları sürüyor
04 Nisan 2023 Salı 13:18

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının (GKK), 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Antakya kent merkezi ve ilçelerdeki afetzedelere desteğinin devam ettiği bildirildi. GKK Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamada, Afet Yardım Görev Birliğinin, Antakya şehir merkezi, ilçe ve köylerinde 9 Şubat'tan bu yana yardım faaliyetine devam ettiği hatırlatılarak bölgede depremzedelere yönelik iftar ve diğer öğünlerde yemek verildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca GKK askeri personelinin, AFAD ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevlilerinden alınan yardım kolileri, su ve muhtelif ihtiyaç malzemelerini depremzedelerin ihtiyaçları çerçevesinde merkez Antakya ilçesi ile Samandağ, Kırıkhan ve Altınözü ilçelerinde dağıttığı kaydedildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Antakya #KKTC GKK #yardım
Önceki Haber
Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
Sonraki Haber
Denizlispor'un umutları azalıyor
Çocuklar arasında kavga, 2 yaralı
Çocuklar arasında kavga, 2 yaralı
0
Eski sevgilisinin evinin duvarlarına yanıcı madde fırlattı
Eski sevgilisinin evinin duvarlarına yanıcı madde fırlattı
0
Elektrik direğine asılmış bebek cesedi bulundu
Elektrik direğine asılmış bebek cesedi bulundu
0
Ayşe nine, 80 yıldır evindeki tezgahta kilim dokuyor
Ayşe nine, 80 yıldır evindeki tezgahta kilim dokuyor
0
İstanbul Havalimanı Kontrol Kulesi mavi renkle ışıklandırıldı
İstanbul Havalimanı Kontrol Kulesi mavi renkle ışıklandırıldı
0
Otizme dikkati çekmek için İstanbul'da bazı köprüler ışıklandırıldı
Otizme dikkati çekmek için İstanbul'da bazı köprüler ışıklandırıldı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.