Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onları siyasi mevta haline getireceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onları siyasi mevta haline getireceğiz
0
Kılıçdaroğlu: Ülkeye adaleti getireceğim
Kılıçdaroğlu: Ülkeye adaleti getireceğim
0
Gültekin Uysal: Mücadelemiz 85 milyon için
Gültekin Uysal: Mücadelemiz 85 milyon için
0
Akşener: Türkiye'nin kaderini değiştiren tarihi bir seçim
Akşener: Türkiye'nin kaderini değiştiren tarihi bir seçim
0

KKTC'de bayram namazı kılındı

KKTC'de bayram namazı kılındı
21 Nisan 2023 Cuma 09:23

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Ramazan Bayramı dolayısıyla camileri dolduran vatandaşlar namazlarını kılarak dua etti.

Başkent Lefkoşa'da bayram namazı için Müslümanlar sabahın erken saatlerinde kentteki camileri doldurdu.

Başkentteki Ebu Bekir Es Sıddık Camisi'ne giden Kıbrıslılar, bayram namazını cemaatle kıldıktan sonra toplu dua etti.

Bayram namazını burada kılan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve ana vatan Türkiye'deki kardeşlerimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Bayramın hayırlara vesile olmasını yürekten temenni ediyorum." dedi.

Tatar, Türkiye'de yaşanan deprem felaketinin yürekleri parçaladığını, bu nedenle bu bayramın buruk geçtiğini ifade ederek, depremde yaşamlarını yitiren KKTC'li öğrenciler ile Türkiye'deki on binlerce kişinin acısı içinde olduklarını söyledi.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de namazı aynı camide kıldı. Namazdan sonra açıklamalarda bulunan Töre, tüm Türk ve İslam aleminin bayramını tebrik ederek, bayramın hayırlara vesile olmasını diledi.

KKTC'nin diğer kentlerinde de vatandaşlar namazı kıldıktan sonra bayramlaştılar.

Etiketler; #Ebu Bekir Camii #ramazan bayramı
İlgili Galeriler
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Önceki Haber
Bakan Kasapoğlu, İzmir'de vatandaşlarla bayramlaştı
Sonraki Haber
Gültekin Uysal: Mücadelemiz 85 milyon için
Avusturya, Fransa, Hollanda ve İsviçre'de Ramazan Bayramı namazı kılındı
Avusturya, Fransa, Hollanda ve İsviçre'de Ramazan Bayramı namazı kılındı
0
Tokat'ta kar yağışı etkili oldu
Tokat'ta kar yağışı etkili oldu
0
Şehit aileleri bayramın ilk gününde Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti
Şehit aileleri bayramın ilk gününde Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti
0
İzmir'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 çocuk yaralandı
İzmir'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 çocuk yaralandı
0
Savaştan kaçıp Hatay'da depreme yakalanan Zakhar'dan haber alınamıyor
Savaştan kaçıp Hatay'da depreme yakalanan Zakhar'dan haber alınamıyor
0
Doğu Anadolu’da Kadir Gecesi idrak edildi
Doğu Anadolu’da Kadir Gecesi idrak edildi
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.