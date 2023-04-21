KKTC'de bayram namazı kılındı

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Ramazan Bayramı dolayısıyla camileri dolduran vatandaşlar namazlarını kılarak dua etti.

Başkent Lefkoşa'da bayram namazı için Müslümanlar sabahın erken saatlerinde kentteki camileri doldurdu.

Başkentteki Ebu Bekir Es Sıddık Camisi'ne giden Kıbrıslılar, bayram namazını cemaatle kıldıktan sonra toplu dua etti.

Bayram namazını burada kılan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve ana vatan Türkiye'deki kardeşlerimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Bayramın hayırlara vesile olmasını yürekten temenni ediyorum." dedi.

Tatar, Türkiye'de yaşanan deprem felaketinin yürekleri parçaladığını, bu nedenle bu bayramın buruk geçtiğini ifade ederek, depremde yaşamlarını yitiren KKTC'li öğrenciler ile Türkiye'deki on binlerce kişinin acısı içinde olduklarını söyledi.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de namazı aynı camide kıldı. Namazdan sonra açıklamalarda bulunan Töre, tüm Türk ve İslam aleminin bayramını tebrik ederek, bayramın hayırlara vesile olmasını diledi.

KKTC'nin diğer kentlerinde de vatandaşlar namazı kıldıktan sonra bayramlaştılar.