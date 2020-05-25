Kocaeli Asansörlü Evden Eve Nakliyat

Hepimiz belli zamanlarda iş yerimizi veya evimizi farklı şehirler veya farklı bölgelere taşıyabiliriz. Bunun içinse bir nakliye hizmeti almamız gerekmektedir. Burada en önemli husus seçtigimiz nakliye firmalarıdır.Bu firmalara yeri gelir en degerli eşyalarımızı emanet ederiz.Seçmiş oldugumuz nakliye firmalarının profesyonel oluşu işi kolaylaştıran en önemli unsurdur.

Firmamız ile ev taşımacılığı için muşteri memnuniyetini birinci planda tutarak izmit evden eve nakliyat guler yuzlu hizmet anlayışı sunarak taşıma sırasında strese giren musterilerimizin sıkıntılarını hafifletmektedir. Firmamız aşagıda belirtmiş oldugumuz hizmetleri buyuk bir özenle yerine getirmektedir. Beyaz eşyalarınız (buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi vs) kurutma makineniz, camlı vitrinleriniz özenle balonlu naylon ambalajlara sıkıca ambalajlanarak bağlanır. Teknolojik urunleriniz havalı patpatlarla ambalajlanarak özenle kutulara yerleştirilir. Cam bardak, yemek takımı, kristal eşyalar, cam aksesuarlar hava kabarcıklı naylonlara sarılıp koli ve fıçılara dikkatlice yerleştirilir.

Çiçekler, yapraklarının ve dallarının kırılmayacağı bir şekilde uygun koli ve fıçılara yerleştirilerek sabitlenir ve devrilme gibi sorunlara karşı önlem alınır. kocaeli evden eve nakliyat Mobilyaların demontesi bulundukları yerde yapıldıktan sonra balonlu naylonlarla ambalajlanır. Demontesi yapılan mobilyalar yeni adreste tekrar monte edilerek yerleştirilir.

Profesyonel bir ekip A kalite ambalaj malzemeleri geniş araç filosu ve guler yuzlu hizmet anlayışı ile bölgenin en neden en çok tercih edilen firması oldugunu gösteren firmamız Kocaeli evden eve nakliyat sektörunun öncu firmasıdır. Şehir içi nakliyat konusunda saglamış oldugumuz ustun hizmetlerle beraber 81 tane ilimizinher noktasında taşıma için tamamını kapsayan evden eve nakliyat hizmeti ile siz degerli musterilerimize hizmet vermeye çalışmaktadır.

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