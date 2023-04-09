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Kocaeli'de bir kişi tüfekle yaralandı

Kocaeli'de bir kişi tüfekle yaralandı
09 Nisan 2023 Pazar 23:33

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde çıkan kavgada bir kişi tüfekle yaralandı.

Yeni Mahalle 288. Sokak'ta Mehmet Ö.(23) ile kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, diğer şahsın tüfekle ateş açtığı Mehmet Ö. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


Kaynak: AA
Etiketler; #kocaeli #silahlı kavga #tüfek #yaralı
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