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Kocaeli Valisi Yavuz, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı

Kocaeli Valisi Yavuz, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı
14 Nisan 2023 Cuma 21:13

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, İzmit ilçesinde düzenlenen iftar programında şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Valilik tarafından bir restoranda düzenlenen iftar programı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başladı.

Programa eşi Selda Yavuz ile katılan Vali Yavuz, şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti.

Programda konuşan Yavuz, katılımcıların ramazan ayını tebrik ederek, hayırla, sağlıkla bayrama kavuşma temennisinde bulundu.

Söz konusu kutsal değerler olduğunda hayatından vazgeçen milyonların olduğunu ifade eden Yavuz, "İşte buradan aldığımız güçle diyoruz ki bu topraklarda hür ve bağımsız yaşamaya devam edeceğiz." dedi.

Yavuz, büyük milletlerin en büyük özelliğinden birinin vefası olduğunu belirterek, "Hiç şüphesiz dünyadaki en büyük millet bana göre Türk milletidir. Türk milleti vefalı bir millettir. O yüzden ki kendisine hizmet edeni unutmaz." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da şehitleri rahmetle anarak, "Gazilerimize sıhhatli, hayırlı ömürler diliyorum. Sizlerin bu millete, bu devlete emanet olduğunuzu, bunu hiçbir zaman unutmayacağımızı, ne yaparsak yapalım hakkınızı ödeyemeyeceğimizi bir kez daha ifade ediyorum." dedi.

Programa Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu ve İlyas Şeker, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Cantürk, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, diğer yetkililer ile gaziler ve şehit yakınları katıldı.

Programın sonunda Yavuz çifti, çocuklara oyuncak dağıttı.

Etiketler; #gazi #iftar #Kocaeli Valisi #Seddar Yavuz #şehit aileleri
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