YSK'ye 26 parti milletvekili aday listesi sundu
YSK'ye 26 parti milletvekili aday listesi sundu
0
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kumar masasının gündeminde altlarına kırmızı plakalı araç çekme derdi var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kumar masasının gündeminde altlarına kırmızı plakalı araç çekme derdi var
0
İnce: CHP'ye küfretmiş insanlar bugün CHP listesinde
İnce: CHP'ye küfretmiş insanlar bugün CHP listesinde
0
AK Parti milletvekili aday listesi YSK'ye teslim etti
AK Parti milletvekili aday listesi YSK'ye teslim etti
0

Kocaeli'de iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

Kocaeli'de iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı
10 Nisan 2023 Pazartesi 01:59

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı, 7 kişi gözaltına alındı.

Kayacık Mahallesi'ndeki bir çay ocağı önünde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Bıçaklı ve demir sopalı kavgaya dönüşen olay sırasında 2 kişi darbedilerek, 2 kişi de bıçaklanarak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olaya karışan 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Bu arada, yakınları karakol önüne giderek şüphelilerin serbest bırakılmasını istedi.

Çevik kuvvet ekipleri karakol önünde önlem alırken, Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba ile İlçe Emniyet Müdürü Vedat İşleyen, zanlıların yakınlarıyla konuşarak dağılmalarını sağladı.


Etiketler; #kavga #kocaeli #polis #yaralı
İlgili Galeriler
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Önceki Haber
Çorum'da camiden çıkan 6 kişi av tüfeğiyle ateş açılması sonucu yaralandı
Sonraki Haber
Alsancak'ta kalbinden bıçaklanmıştı, hayata tutunamadı
Çorum'da camiden çıkan 6 kişi av tüfeğiyle ateş açılması sonucu yaralandı
Çorum'da camiden çıkan 6 kişi av tüfeğiyle ateş açılması sonucu yaralandı
0
Kocaeli'de iki ayrı yerde çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli'de iki ayrı yerde çıkan yangın söndürüldü
0
Kocaeli'de bir kişi tüfekle yaralandı
Kocaeli'de bir kişi tüfekle yaralandı
0
Başkentte yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
Başkentte yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
0
Muğla'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Muğla'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
0
Husumetli olduğu şahsın annesini öldürdükten sonra intihar etti
Husumetli olduğu şahsın annesini öldürdükten sonra intihar etti
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.