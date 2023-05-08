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Kocaeli'de kapısı açık seyreden minibüsten düşen yolcu yaralandı

Kocaeli'de kapısı açık seyreden minibüsten düşen yolcu yaralandı
08 Mayıs 2023 Pazartesi 13:32

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde hareket halindeki minibüsten düşen yolcu hastaneye kaldırıldı.

G.A. idaresindeki 34 M 5699 plakalı yolcu minibüsü, D-100 kara yolu yan yol İstanbul istikametinde kapısı açık halde ilerlediği sırada yolcu R.B. araçtan düştü.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan yolcu, sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Etiketler; #1 YARALI #düştü #kocaeli #minibüs #yolcu
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