İçişleri Bakanı Soylu: Sandık, demokrasinin namusudur
İçişleri Bakanı Soylu: Sandık, demokrasinin namusudur
0
Akşener: Pazarlıkla başbakan olmak istemiyorum
Akşener: Pazarlıkla başbakan olmak istemiyorum
0
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP ve HDP zihniyetinin insafına bırakmayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP ve HDP zihniyetinin insafına bırakmayacağız
0
İnce: Tarımı yeniden ayağa kaldıracağız
İnce: Tarımı yeniden ayağa kaldıracağız
0

Kocaeli'de yorgun merminin isabet ettiği kişi yaralandı

Kocaeli'de yorgun merminin isabet ettiği kişi yaralandı
16 Nisan 2023 Pazar 02:53

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, arabasına bineceği sırada yorgun mermi isabet eden kişi yaralandı.

Halıdere Yalı Mahallesi'nde çay ocağından çıkan Mehmet Erdoğan (68), aracına bineceği sırada bacağına yorgun mermi isabet etti.

Bacağından kan geldiğini fark eden Erdoğan, çevredekilerden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler; #inceleme #kocaeli #yaralı #yorgun mermi
İlgili Galeriler
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Önceki Haber
Bilecik'te kaçak tütün operasyonunda 56 bin 340 dolu makaron ele geçirildi
Sonraki Haber
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Gençlik Buluşması Sahur Programı"nda konuştu:
İçişleri Bakanı Soylu, Bayrampaşa'da sahur programında konuştu:
İçişleri Bakanı Soylu, Bayrampaşa'da sahur programında konuştu:
0
Bilecik'te kaçak tütün operasyonunda 56 bin 340 dolu makaron ele geçirildi
Bilecik'te kaçak tütün operasyonunda 56 bin 340 dolu makaron ele geçirildi
0
Moudon Türk Birliği ve Kültür Merkezi İsviçre'de iftar programı düzenledi
Moudon Türk Birliği ve Kültür Merkezi İsviçre'de iftar programı düzenledi
0
Nevşehir'de AK Parti milletvekili adayları seçmenle buluştu
Nevşehir'de AK Parti milletvekili adayları seçmenle buluştu
0
Kırıkkale'de yol kenarındaki eve çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Kırıkkale'de yol kenarındaki eve çarpan otomobilin sürücüsü öldü
0
Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Gaziantep'te depremzedelerle buluştu:
Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Gaziantep'te depremzedelerle buluştu:
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.