Konak’ta okullar 2. aşamaya hazır

Yüz yüze ve uzaktan eğitime aşamalı geçiş kapsamında 12 Ekim’de yüz yüze eğitime başlayacak ilkokul 2, 3, 4; ortaokul 8. sınıf ve lise 12. sınıf öğrencileri derse başlamadan önce Konak Belediyesi ilçedeki okullarda dezenfeksiyon çalışmalarını tamamladı

Konak’ta okullar 2. aşamaya hazır
09 Ekim 2020 Cuma 11:42

Konak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, pazartesi günü yüz yüze eğitime başlayacak öğrenciler için ilçedeki okullarda temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yaptı. Yüz yüze eğitimin aşamalı olarak başladığı 21 Eylül’de anaokulu ve ilkokul birinci sınıflar için okulları eğitim öğretime hazır hale getiren Konak Belediyesi, ikinci aşamanın başlayacağı 12 Ekim tarihinden önce de anaokulundan liseye toplam 133 okulu dezenfekte etti. Titizlikle yürütülen çalışmalar kapsamında okulların ana giriş kapılarından ve bahçelerinden başlayarak, sınıflar, sıralar, koridorlar, lavabolar, tırabzanlar, kapı kolları olmak üzere tüm ortak kullanım alanları steril hale getirildi; öğrencilerin temas edebileceği her yer dezenfekte edildi. Çalışmalar, çocuklara zarar vermeyecek, özel temizlik malzemesi ve dezenfektan ürünleriyle yapıldı.

Önceki Haber
Başkanları dinledi
Sonraki Haber
EÜ ERASMUS Topluluğu'na ödül
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.