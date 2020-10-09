Konak’ta okullar 2. aşamaya hazır

Yüz yüze ve uzaktan eğitime aşamalı geçiş kapsamında 12 Ekim’de yüz yüze eğitime başlayacak ilkokul 2, 3, 4; ortaokul 8. sınıf ve lise 12. sınıf öğrencileri derse başlamadan önce Konak Belediyesi ilçedeki okullarda dezenfeksiyon çalışmalarını tamamladı

Konak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, pazartesi günü yüz yüze eğitime başlayacak öğrenciler için ilçedeki okullarda temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yaptı. Yüz yüze eğitimin aşamalı olarak başladığı 21 Eylül’de anaokulu ve ilkokul birinci sınıflar için okulları eğitim öğretime hazır hale getiren Konak Belediyesi, ikinci aşamanın başlayacağı 12 Ekim tarihinden önce de anaokulundan liseye toplam 133 okulu dezenfekte etti. Titizlikle yürütülen çalışmalar kapsamında okulların ana giriş kapılarından ve bahçelerinden başlayarak, sınıflar, sıralar, koridorlar, lavabolar, tırabzanlar, kapı kolları olmak üzere tüm ortak kullanım alanları steril hale getirildi; öğrencilerin temas edebileceği her yer dezenfekte edildi. Çalışmalar, çocuklara zarar vermeyecek, özel temizlik malzemesi ve dezenfektan ürünleriyle yapıldı.