YSK'ye 26 parti milletvekili aday listesi sundu
YSK'ye 26 parti milletvekili aday listesi sundu
0
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kumar masasının gündeminde altlarına kırmızı plakalı araç çekme derdi var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kumar masasının gündeminde altlarına kırmızı plakalı araç çekme derdi var
0
İnce: CHP'ye küfretmiş insanlar bugün CHP listesinde
İnce: CHP'ye küfretmiş insanlar bugün CHP listesinde
0
AK Parti milletvekili aday listesi YSK'ye teslim etti
AK Parti milletvekili aday listesi YSK'ye teslim etti
0

Konya'da parkta erkek cesedi bulundu

Konya'da parkta erkek cesedi bulundu
10 Nisan 2023 Pazartesi 10:21

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesindeki bir parkta erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Alaylar 1 Mahallesi'ndeki parkta, bir kişinin bankta hareketsiz yattığını görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, banktaki kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan araştırmada cesedin, Çavuş Mahallesi'nde ikamet eden Hacı Ali Özer'e (55) ait olduğu tespit edildi.

Yapılan incelemenin ardından ceset, Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Etiketler; #ceset #konya #park #Seydişehir
İlgili Galeriler
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Önceki Haber
Eskişehir'de zincirleme trafik kazasında 12'si asker 14 kişi yaralandı
Sonraki Haber
Doğa tutkunları Çemişgezek'in tarihi ve doğal güzelliklerini gezdi
Caminin bağış kutusundan hırsızlık yapan kişi gözaltına alındı
Caminin bağış kutusundan hırsızlık yapan kişi gözaltına alındı
0
PÖH'ler
PÖH'ler "Polis Haftası" boyunca Türk Kızılay'a kan bağışında bulunacak
0
"Çiftlik Bank" davasının firari sanığı Osman Naim Kaya adliyede
0
Kayseri'de evde çıkan yangında 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kayseri'de evde çıkan yangında 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
0
Eskişehir'de zincirleme trafik kazasında 12'si asker 14 kişi yaralandı
Eskişehir'de zincirleme trafik kazasında 12'si asker 14 kişi yaralandı
0
Aksaray'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Aksaray'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.