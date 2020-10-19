Köpekler, 7 farklı branşta eğitiliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) eğitimli köpekleri, Bursa’daki Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığı'nda yetiştiriliyor. Merkezde yetiştirilen 12 farklı ırktan köpekler, 7 branşta aldığı zorlu eğitimin ardından görev yapacakları askeri birliklere gönderiliyor

Köpekler, 7 farklı branşta eğitiliyor
19 Ekim 2020 Pazartesi 13:00

TSK'nın eğitimli köpekleri Gemlik’teki Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığı'nda yetiştiriliyor. Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığı'nda, 12 farklı köpek ırkının üretim ve eğitim faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Köpeklere, arama-kurtarma, devriye, iz takip, keşif, bomba arama, narkotik madde arama ve mayın arama branşlarında eğitim veriliyor. Köpeklerin sağlık durumu ise Hayvan Teşhis ve Tedavi Merkezi'nde Askeri Veteriner Hekimler tarafından titizlikle inceleniyor. Eğitimi başarıyla tamamlayan köpekler, görev yapacakları askeri birliklere sevk ediliyor.

Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanı Yarbay Melih Sayın, "Askeri Veteriner Okulu Eğitim Merkez Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Genel Kurmay Başkanlığı ve bağlısı birliklerin eğitilmiş köpek ihtiyacını karşılamaktadır. Birliğimizde 7 farklı branşta köpek eğitilmektedir. Bomba arama, narkotik madde arama, mayın arama, devriye, arama kurtarma, keşif ve iz takiptir" dedi.

Etiketler; #türk silahlı kuvvetleri #köpek eğitim ve üretim tabir komutanlığı #12 farklı ırk
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