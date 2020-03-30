Korona sessizliği

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İzimir İstanbul ve Ankara başta olmak üzere yurdun genelinde "Evde Kal Türkiye" çağrısına uyuldu. Başkent Ankara'da şehrin en yoğun noktaları olan Sıhhiye, Ulus, Kızılay ve Tandoğan meydanlarında sokağa çıkılmaması uyarıları karşılık buldu.

Ege Bölgesi'ndeki illerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle süren "Evde kal" kampanyasının etkisiyle sokak ile meydanlar boşaldı. İzmir'de kentin en işlek yerlerinden Konak Meydanı, Kordon ile sokaklarda çok az kişi bulundu. Manisa'da kentin ana noktaları Mimar Sinan Bulvarı ile Mustafa Kemal Paşa, 8 Eylül ve İzmir caddelerine çok az sayıda vatandaş ile sürücü çıktı. Aydın'da da kentin önemli işlek yerlerinden Atatürk Kent Meydanı, Adnan Menderes Bulvarı ve İstasyon Meydanı'nda sakinlik hakim. Şehrin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası ve Didim ilçelerinde de az sayıda kişinin dışarıda olduğu görüldü. Uşak'ta ise vatandaşların normal günde yoğunluk oluşturduğu İsmet Paşa Caddesi, Zübeyde Hanım Caddesi ve Ata Park bölgesi boş kaldı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde ise Paşatarlası, Kumbahçe, Gümbet, Bitez sahilleri ile Bodrum Belediye Meydanı, İskele Meydanı, Cumhuriyet Caddesi ve Neyzen Tevfik Caddesi, Marmaris'te ise Atatürk Meydanı, Atatürk Caddesi, 19 Mayıs Gençlik Meydanı, Uzunyalı, Yat Limanı ve yürüyüş yolları boş kaldı. Uzunyalı, İçmeler ve halk plajlarında da kimsenin olmaması dikkati çekti. Fethiye Kordon Boyu'ndaki yürüyüş ve bisiklet yollarında ise sakinlik hakim oldu. Afyonkarahisar'da da Kent Meydanı, Bankalar Caddesi, Uzun Çarşı girişi ve belediye etrafının boş kaldı.