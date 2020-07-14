Korona unutuldu

İzmir'de hava sıcaklığının artmasıyla birlikte evlerde bunalan vatandaşlar, gece geç saatlerde sahil kesimine akın ederken, maske ve sosyal mesafe gibi koronavirüs tedbirlerine dikkat etmeden serinlemeye çalıştı.

İzmir'de hava sıcaklıklarının artması nedeniyle rehavete kapılan İzmirliler, Alsancak'ta sahil kenarlarına akın etti. Burada bir araya gelen vatandaşlar, koronavirüsün yayılmasını önlemek adına alınan kurallardan biri olan sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. Ayrıca, deniz kenarında sohbet edip vakit geçiren bazı vatandaşlarda ise maske olmadığı gözlendi.