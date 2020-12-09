Koronavirüs Testi Ne Zaman Yapılır?

Koronavirüs Aralık 2019 ‘dan itibaren dünya gündemine oturdu ve bilimsel adı Covid-19 olarak hala dünyayı etkisi altına almış durumda.

Koronavirüs Aralık 2019 ‘dan itibaren dünya gündemine oturdu ve bilimsel adı Covid-19 olarak hala dünyayı etkisi altına almış durumda. Hastalığın henüz tedavisi, aşısı tespit edilememiş olsa da koronavirüs tespiti yapılabiliyor. Koronavirüs testi ile virüsün RNA yapısına moleküler yöntemlerle bakılabiliyor.

Koronavirüs testi, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarında ve sayıları her geçen gün artan Halk Sağlığı Laboratuvarlarından yapılabilmektedir. Testin sonuçlarına göre ya da kişide ortaya çıkan semptomlara göre kişi, izolasyon kuralları çerçevesinde izolasyona alınıyor. Bu sayede virüsü en azından başka insanlara bulaştırma riski azaltılıyor.

Test Çeşitleri

Koronavirüs tanısı için üç farklı test çeşidi vardır. Bunlar ve detayları şöyledir:

Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR): PCR testleri geniz ve burun sürüntüsü örneklerinden virüs genomunun tarandığı testlere verilen isimdir. İşlem, 45-90 dk. arasında sürer. Kimi zaman testin tekrarlanması gerekebileceğinden sonuçların çıkması 1 güne kadar da uzayabilir. Bu teste aynı zamanda moleküler tanı testi adı da verilir.

PCR testi kullanılarak nükleik asit amplifikasyonu yoluyla koronavirüs RNA’sının tespitine çalışılır. Eğer sonuç negatif ise Covid-19 materyali tespit edilemedi demektir. Eğer sonuç pozitif ise Covid-19 virüs materyali tespit edildi demektir.

Antikor testi: Bağışıklık sisteminin vücudun kendisine tehdit olarak gördüklerini antikorlar tanıyarak ortadan kaldırılmasına yardımcı olurlar. Vücut, koronavirüse karşı bağışıklık sistemini korumak için de bazı antikorlar geliştirir. Antikor testleri laboratuvar ortamında kan numunesinden spesifik lgG antikorlarıyla ölçülmektedir. Çoğu zaman yoğunluğa bağlı olarak kan verildiği gün sonuçlanmaktadır. Antikor testi sayesinde kişiye virüs bulaşıp bulaşmadığı, enfekte durumu ya da hasta olduktan sonra iyileşenlerde görülen lgG antikorunun gelişip gelişmediği tespit edilir.

Hızlı tanı testi: Hızlı tanı testinde parmaktan ya da damardan alınan kan numunesi ile kart test denilen yöntem uygulanır. Bu yöntemde önemli bir cihaz gerekmez. Manuel alarak yapılır. Ortalama 10-15 dakika içerisinde kişinin koronavirüs testinin pozitif ya da negatif sonucuna ulaşılır.

Hızlı tanı testleri sayesinde virüs bulaştıktan sonra kanda koruyucu antikorların (lhM ve lgG) ortaya çıkıp çıkmadığı tespit edilir. Fakat hızlı tanı testinin Covid-19’da PCR ve Antikor testine nazaran hassasiyeti daha azdır. Bu yüzden daha az tercih edilen bir test yöntemidir.

Hızlı tanı testi ile kişiye virüs bulaştıktan sonra yaklaşık 7. Günde lgM, 14. Günde ise lgG pozitif olarak ortaya çıkabilir. lgM ortalama 21. Güne, lgG ise 40 gün ve üzeri pozitif seyirde devam edebilir. .

Nasıl Yapılır?

Koronavirüs testlerinin yapılışları, test çeşidine göre değişir. PCR testinde sürüntülerden yararlanılırken diğer iki testte kandan yararlanılır. Hızlı tanı testleri, hızlı tanı kitleri ile yapılırken antikor testleri laboratuvar ortamında, özel cihazlarla yapılır. Her birisi ağrı ve acısı olmayan ya da çok az olan testlerdir.

Laboratuvarlar koronavirüs testi konusunda en iyi hizmeti vermeye çalışıyor. Hastane, dünya standartlarında, en gelişmiş tıbbi donanımlara sahip.

Gelişmiş teknolojiye sahip cihazlar ve ekipmanlar sayesinde koronavirüs testleri en güvenli ve en hızlı şekilde sonlandırılıyor. Test sonuçlarınızı hastaneden öğrenebileceğiniz gibi online olarak da öğrenebiliyorsunuz.