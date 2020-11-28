Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Kore gazisi Gezer son yolculuğuna uğurlandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 92 yaşındaki Kore gazisi Selim Gezer, memleketi Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Kore gazisi Gezer son yolculuğuna uğurlandı
28 Kasım 2020 Cumartesi 23:33

İlçenin Beşevler Mahallesi'nde ikamet eden ve Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü Yüksekova Devlet Hastanesinde yaşamını yitiren Gezer'in cenazesi Şemdinli'ye getirildi. İlçe Jandarma Komutanlığı önünde düzenlenen törende Gezer'in Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Gezer'in cenazesi dualarla Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törene Kaymakam Yakup Güven, Belediye Başkanı Tahir Saklı, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Erdoğan Carık, kurum amirleri, muhtar ve vatandaşlar katıldı.

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