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Küçükçekmece’de TIR inşaat alanına düştü

Küçükçekmece’de TIR dorsesindeki malzemeleri boşaltmak için yanaşırken yaklaşık 20 metre yükseklikten inşaat alanına düştü. TIR'da sıkışan şoför yaralandı

Küçükçekmece’de TIR inşaat alanına düştü
30 Mayıs 2023 Salı 12:44

Halkalı Merkez Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi'nde devam eden bir sitenin inşaat alanına bu sabah malzeme getiren TIR şoförü Davut H. dorsedeki demiri boşaltmak için yanaşırken, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Gürültü ile 20 metre yükseklikten inşaat alanına düşen TIR'ın kabininde sıkışan şoför ihbar üzerine sevk edilen itfaiye ekibinin çabası ile güçlükle çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Şantiyedeki çalışmalara ara verilirken, polis kaza ile ilgili çalışma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #halkalı #küçükçekmece
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