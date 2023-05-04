Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, depremlerden etkilenen Malatya'da incelemelerde bulundu

MALATYA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Malatya'da inceleme yaptı.

Ersoy, Batalgazi ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen konteyner kenti ziyaret etti, çalışmalarla ilgili konteyner kentin koordinatörlük görevini yürüten Doğanyol Kaymakamı Mete Öztürk ve Battalgazi Kaymakamı Erkan Savar'dan bilgi aldı.

Buradaki konteynerlerde kalan depremzedelerle görüşen Ersoy, sınıfları da ziyaret ederek öğrenci, öğretmen ve velilerle sohbet etti, depremzede çocuklara oyuncak hediye etti.

Bakan Ersoy, daha sonra Yeşilyurt ilçesinde kurulumu devam eden konteyner kentte incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Örnek Mahallesi'nde inşaat halindeyken depremde hasar gören cemevinde de inceleme yapan Ersoy, afetzede vatandaşlarla sohbet etti, taleplerini dinledi.

Ersoy'a ziyaretlerinde Malatya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Vakıflar Malatya Bölge Müdürü Adem Bacanlı ve Cem Vakfı Şube Başkanı Eşref Doğan da eşlik etti.