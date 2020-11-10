Kurşun Kaplama da Lider Firma

Kurşun Üretimi ile Sanayi Alanında Faaliyet Gösteren İstanbul Kurşun ve Metal Sanayi Firması Ürettikleri Kurşun Levha ve Kurşun Tuğlaları Radyasyona Maruz Kalınabilecek Alanlarda Zırhlama Yaparak, En Düşük Radyasyon Sızıntısını Bile Yok Etmektedir.

Nükleer, medikal ve Sanayi alanında yüzlerce kurşun zırhlama uygulaması yapmış olan firma, 32 yıllık iş tecrübesine sahip olduklarını belirtti. Bünyesinde 6 çeşit firma ve marka bulunan firmanın Almanya, Avustralya, Libya ve Katar’da temsilcilikleri mevcuttur. Ürünlerinin global piyasa markalaştığını belirten firma, Alanında dünyanın en profesyonel ve en büyük kuruluşu olmak için kendi tasarımı ürünlerini patentleyerek, AR-GE mühendislerinin sürekli yeni projelere imza attıklarını belirtti.

Kendi geliştirdikleri coldfast yöntemiyle kurşun kaplama işlemini herhangi bir vida vb. Montaj elemanı kullanmadan, ar-ge mühendislerinin geliştirdiği kimyasal bir madde ile soğuk su basınçlı hava sistemi ile kalibre ederek montaj yaptıklarını belirtti. Dünyada bir ilk olan uygulama hem kurşun levhaların ilerleyen zamanlar tekrar kullanabilir özelliğini korurken, hem hızlı bir kurulum sağlamaktadır.

Neden İstanbul Kurşun Ve Metal Sanayi

İstanbul Kurşun Ve Metal Sanayi ülkemizde hizmet veren ve % 100 yerli üretim yapan bir firmadır. Ülkemizde üretim yapan firma ülkemizle birlikte 42 farklı ülkeye hizmet vermektedir. Bugün üretim teknolojisi olarak en yeni teknolojiler ve en geçerli üretim stratejileri ile birlikte çalışan firma her tür ihtiyacı en kaliteli şekilde karşılamayı hedeflemektedir.

İstanbul Kurşun Ve Metal Sanayi firması bugün radyasyon korunum alanında hizmet vermektedir. Radyasyon ve X ışını odalarının zırhlanması çalışmaları yapmaktadır. Bunun için taleplere özel olarak projelendirme ve bu projelere göre üretim yapılmaktadır. Tüm üretim sürecinde Nükleer ve Medikal Radyasyon alanında uzman olan bir ekip görev almaktadır. Uzman mühendisler ve deneyimli teknik ekipler aracılığı ile üretim yapılmaktadır. yine bu süreçte her zaman en yenilikçi yaklaşımlar baz alınmaktadır. Ve son teknoloji ile çalışan bir tesiste, en son teknoloji ile üretimler sağlanmaktadır.

İstanbul Kurşun Ve Metal Sanayi firması bugün kurşun zırhlama ve kurşun kaplama çalışmalarında sektörün lideri olarak hareket etmektedir. Kurşun cam ve kurşun kapı ile birlikte gerekli olan tüm eksiklikler en kaliteli şekilde tamamlanmaktadır. Ve son olarak kurşun oda - xray ve röntgen çalışmaları ile birlikte komple bir zırhlama işlemi sunulmaktadır. En güvenli üretimler ve kaliteli malzeme kullanımı için İstanbul Kurşun Ve Metal Sanayi ile iletişime geçebilirsiniz.



