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Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazalar nedeniyle trafik aksadı

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazalar nedeniyle trafik aksadı
10 Nisan 2023 Pazartesi 17:11

İSTANBUL (AA) - Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen iki trafik kazası nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı.

Alınan bilgilere göre, Ankara istikametine seyreden Hüseyin K. idaresindeki 34 HV 340 plakalı tır, aynı yönde ilerleyen hafriyat kamyonuyla çarpıştı.

Bu sırada karşı yönde de trafik kazası meydana geldi.

Sedat K. yönetimindeki 33 NFL 89 plakalı tır ile Ferhat Ç'nin kullandığı 34 UK 2053 plakalı palet yüklü kamyonet çarpıştı.

Kazalarda araçlarda hasar oluştu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazalar nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kazaya karışan araçların çekilmesiyle trafik normale döndü.


Etiketler; #kaza #Kuzey Marmara Otoyolu #tır
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