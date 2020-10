Laminat Parke Üretiminde Lider Marka: Yıldız Entegre

Yıldız Entegre sektör içerisinde parke, kapı ve panel üretimi konusunda lider üretici konumundadır.

Özellikle laminat parke üretiminde çeşitlilik, dayanım ve kalitesiyle hazırladığı koleksiyonlarda farkını ortaya koyuyor. Modern ve dekoratif zeminler için tüketicilerin ilk tercihi olan laminat parkeler, Yıldız Entegre farkıyla tüm yaşam alanlarımızda uzun yıllar gönül rahatlığıyla kullanılabilir.

Yıldız Entegre’nin 1890 yılından günümüze orman ürünleri sektöründe kereste ticariyle başlayan yolculuğu, 2020 yılına geldiğimizde global arenada devam etmektedir. Bu başarısını da üretmiş olduğu tüm ürünlerde “doğaya ve insana saygı” mottosunu ilke edinmesine borçludur. Üretim skalasında yer alan laminat parke ürünleri son teknolojiye sahip üretim koşullarıyla üretilerek tüketicilerin ihtiyaçlarına cevap vermektedir.

İnsan elinin değdiği her mekanda zamansız tasarımlarla muhteşem bir görüntü yaratılmak isteniyorsa tereddütsüz tercih edilecek marka Yıldız Entegre tarafından üretilen VarioClic ve TerraClick parke markalarıdır. Laminat parkeler, en çok tercih edilen zemin dekorasyonu ürünleridir. Yıldız Entegre’nin birbirinden farklı desen ve renklerde tüketicilerin beğenisine sunduğu laminat parkeler 5G teknolojisiyle hızlı ve zahmetsizce mekanlara döşenebilme özelliğine de sahiptir.

Yıldız Entegre’de Her Ortama Uygun Laminat Parke Mevcut!

Yıldız Entegre laminat parke ürünleri size dekoratif anlamda hayallerinizi gerçeğe dönüştürebileceğiniz alanlar tasarlamanızı sağlar. Her şeyden önce her zevke ve her dekoratif çeşitliliğe uygun laminat parke modelleri üreten markanın laminat parkeleri kalite ve kullanım kolaylığı da sağlıyor.