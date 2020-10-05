LÖSEV eğitim için koştu

Koşar Adım LÖSEV Gönüllüleri bu yıl Maraton İzmir’de adımlarını LÖSEV’e kayıtlı Anadolu’daki lösemili çocukların Covid-19 salgını sebebiyle gidemedikleri okullarına uzaktan eğitim ile katılabilecekleri materyal desteğini sağlamak için attı.

Bin 500 öğrenciye ulaşma hedefiyle koşan gönüllüler bağışçılara “Peki ya sen, lösemiyi ve kanseri yenen kaç çocuğu eğitimle buluşturacaksın? Hadi, hep birlikte kolları sıvayalım” diyerek seslendi. LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı sayıları milyonları bulan gönüllüleri ile birlikte lösemi ve kanser mücadelesi veren çocuklara kaynak ve farkındalık yaratmak için birçok platformda bulunmaya devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü tarafından 2015 yılından bu yana gerçekleştirilen İzmir Maratonu’na düzenli olarak katılan Koşar Adım LÖSEV Gönüllüleri geçtiğimiz pazar günü düzenlenen 2020 maratonunda da yerini aldı. Lozan Meydanı’nda başlayıp Lozan Meydanı’nda sonuçlanan maratonda 42K, 10K ve Halk Koşusu’na katılan Koşar Adım LÖSEV ekibi bu yıl adımlarını Covid-19 salgını sebebiyle bir çok çocuk gibi uzaktan eğitim alan lösemili çocuklar için gerekli materyallere ulaşmalarını sağlamak için attı. Bir çocuğun eğitim materyal bedeli 3000 TL olarak belirlenerek bu kampanya ile 1500 çocuğa tablet, bilgisayar, televizyon gibi uzaktan eğitim materyalleri sağlanması hedeflendi.

Bir kalem, bir defter

Yaşıtları okullarda eğitim alırken, spor ve sanatla buluşup sosyal ve kültürel anlamda gelişirken lösemili çocukların hastane odalarında, kapalı kapılar ardında kanserle mücadele ederken eğitim hakkından mahrum kalmasının önüne geçmek adına LÖSEV’in eğitim çalışmalarına, ‘Canım Kardeşim Ders Evleri’ projesi ile başlandığının hatırlatıldığı kampanya duyuru metninde şu ifadeler yer aldı, “Bu yıl tüm dünyayı saran Covid-19 salgını sebebiyle ders evlerimizdeki eğitimlere kısa süreliğine ara veriyoruz. Ancak uzaktan eğitimin devam ettiği süreçte eğitim tesislerimizdeki kayıtlı öğrencilerimiz de dâhil olmak üzere LÖSEV’e kayıtlı Anadolu’daki öğrencilerimizin uzaktan eğitim için gerekli materyallere ulaşamadıkları tespit edilmiş ve bu ihtiyaçların karşılanması için çalışmalara başlanmıştır. Peki ya sen, lösemiyi ve kanseri yenen kaç çocuğu eğitimle buluşturacaksın? Hadi, hep birlikte kolları sıvayalım. Bir kalem, bir defter başlayın hesaplara…”

Sen de katılabilirsin!

Son yıllarda ülke içinde birçok koşu organizasyonuna katılan LÖSEV, tüm gönüllülerini İzmir Maratonu sonunda da bir kez daha hem sağlıklı hem de duyarlı bireyler olmaya davet etti. “Sen de Koşar Adım LÖSEV Gönüllüsü olabilirsin” diyen LÖSEV, üyesi olmak için online başvuru yaparak LÖSEV tarafından belirlenen ortak hedef doğrultusunda, tüm katılımcılar kendi adlarına veya grupça kendi hedeflerini belirleyerek bağış kampanyaları başlatabileceklerini tekrar duyurdu.