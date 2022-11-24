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Lübnan Meclisi, yeni cumhurbaşkanını 7. oturumda da seçemedi

Lübnan Meclisi, yeni cumhurbaşkanını 7. oturumda da seçemedi
24 Kasım 2022 Perşembe 13:50

BEYRUT (AA) - Lübnan’da 14. cumhurbaşkanını seçmek için Mecliste düzenlenen yedinci oturumda da hiçbir aday yeterli oyu alamadı.

Lübnan Meclisinde, 31 Ekim’de görev süresi dolan Cumhurbaşkanı Mişel Avn’ın yerine gelecek ismi seçmek için düzenlenen toplantıya 128 milletvekilinden 110’u katıldı.

Seçimde adaylardan Mişel Muavvad 42, İsam Halife 6, Ziyad Barud 2 oy alırken, 60 oy geçersiz sayıldı.

Buna göre hiçbir aday cumhurbaşkanı seçilmek için gerekli 3'te 2'lik çoğunluğu sağlayamadı.

Meclis Başkanı Nebih Berri, oturumdan sonra yaptığı açıklamada, yeni cumhurbaşkanı seçiminin 8. oturumunun 1 Aralık'ta gerçekleştirileceğini bildirdi.

Lübnan Meclisi, yeni cumhurbaşkanını seçmek için ilk oturumunu 29 Eylül’de yapmış, daha sonraki oturumlarda da adaylardan hiçbiri yeterli oyu alamamıştı.

Eski Cumhurbaşkanı Avn da 31 Ekim 2016’da Mecliste düzenlenen 46’ncı oturumun sonunda seçilebilmişti.

Etiketler; #lübnan
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