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Lübnan'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

- Lübnanlılar, Sultan 2. Abdulhamid Han zamanında hediye edilen Sakal-ı Şerif'i görmek için Trablusşam kentine akın etti

Lübnan'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı
14 Nisan 2023 Cuma 13:11

TRABLUSŞAM (AA) - Lübnan'ın Trablusşam kentindeki Büyük El-Mansuri Camisi, her yıl ramazan ayının son cumasında olduğu gibi bugün de Sakal-ı Şerif'i görmeye gelen Müslümanlarla doldu.

Hazreti Muhammed'in Sakal-ı Şerif'i, Büyük El-Mansuri Camisi'nde kılınan sabah namazının ardından Trablusşam Müftüsü Şeyh Muhammed İmam, alimler ve birçok yetkilinin katılımıyla ilahiler ve salavatlar eşliğinde ziyarete açıldı.

Müftü Muhammed İmam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sakal-i Şerif'i görmek için ülkenin birçok bölgesinden Lübnanlıların buraya akın ettiğini söyledi.

İmam, "Sakal-i Şerif, Sultan 2. Abdulhamid Han tarafından o dönem Trablusşam halkına hediye edildi. Ramazan ayının son cuma gününde de her yıl sabah namazından sonra halkın ziyaretine sunuluyor." dedi.

Tarihi Büyük El-Mensuri Camisi içindeki bir odada İslam dönemine ait diğer bazı eserlerle muhafaza edilen Sakal-ı Şerif'in bulunduğu mekan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı tarafından 8 ay süren restorasyon çalışmalarının ardından 17 Mayıs 2019'da yeniden ziyarete açılmıştı.


Etiketler; #lübnan #Trablusşam
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