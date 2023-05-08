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Maltepe’de seyir halindeki otomobilde yangın

Maltepe’de seyir halindeki otomobilde yangın
08 Mayıs 2023 Pazartesi 17:39

Murat KORKMAZ - Delil ATAK /İSTANBUL,() MALTEPE Hacıoğlu Caddesi’nde seyir halinde olan bir otomobil bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Yangın, Maltepe Fındıklı Mahallesi Hacıoğlu Caddesi üzerinde saat 16:00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 PC 4335 plakalı otomobil, caddede seyir halindeyken bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Otomobili durduran sürücü, dışarıya çıkarak kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın otomobilin ön kısmını sararken yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.Aracın alevler içinde kaldığı o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.()

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