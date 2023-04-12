Akşener: İYİ Parti bu ülkenin sigortasıdır
Akşener: İYİ Parti bu ülkenin sigortasıdır
0
Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin bütün sorunlarını çözeceğim
Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin bütün sorunlarını çözeceğim
0
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gücümüzü ülkemize kazandırdığımız eserlerden alıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gücümüzü ülkemize kazandırdığımız eserlerden alıyoruz
0
Özdağ: Kimse Ata İttifakı'nı yok saymasın
Özdağ: Kimse Ata İttifakı'nı yok saymasın
0

Mardin'de sağanak sonucu ev ve iş yerlerini su bastı

Mardin'de sağanak sonucu ev ve iş yerlerini su bastı
12 Nisan 2023 Çarşamba 17:11

Mardin'in Midyat, Nusaybin ve Artuklu ilçelerinde sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerleri su altında kaldı.

Midyat'ta etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintisi oluştu, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Yunusemre, Seyitler, Bahçelievler, Cumhuriyet, Sanayi, Gölcük ve Bağlar mahallelerinde sağanak sonucu yaklaşık 30 ev ve iş yerini su bastı. Midyat Belediyesi ekipleri, su baskınlarına müdahale etti.

Nusaybin'de sağanak nedeniyle Nusaybin-Midyat kara yolu ikinci bir duyuruya kadar ulaşıma kapatıldı.

Beyazsu mesire alanında su baskınları oluştu, piknik ve dinlenme tesisleri su altında kaldı. Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı ve DSİ 102. Şube Müdürü Alaattin Akgül bölgede incelemede bulundu.

Artuklu ilçesi kırsal Yeniköy Mahallesi'nde su baskınları sonucu yol zarar görürken bazı evlerin duvarları çöktü.

Kırsal alanda arı kovanları hayvan yemi, tahıl ve mısır sel sularında kaldı.

Mahalle sakinlerinden Nurettin Koç, 97 arı kovanının zarar gördüğünü belirterek yetkililerden destek beklediklerini aktardı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Artuklu #mardin #nusaybin
İlgili Galeriler
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Önceki Haber
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Halil İbrahim sofrasını kurtlar sofrasına çevirdiler
Sonraki Haber
Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, Beşiktaş maçını fırsat olarak görüyor:
Tartıştığı eşi ve oğlunu bıçakladı
Tartıştığı eşi ve oğlunu bıçakladı
0
Çorum’da yabancı uyruklu şahıslar arasındaki kavgada 2 kişi yaralandı
Çorum’da yabancı uyruklu şahıslar arasındaki kavgada 2 kişi yaralandı
0
Bakan Kurum, Beykoz'da iş insanlarıyla iftar buluşmasında konuştu:
Bakan Kurum, Beykoz'da iş insanlarıyla iftar buluşmasında konuştu:
0
Van'da kamyona arkadan çarpan hafif ticari aracın sürüsü öldü
Van'da kamyona arkadan çarpan hafif ticari aracın sürüsü öldü
0
Hakkari'de heyelanlar ulaşımı olumsuz etkiledi
Hakkari'de heyelanlar ulaşımı olumsuz etkiledi
0
Aydında uyuşturucu ve ikiz plaka ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheli tutuklandı
Aydında uyuşturucu ve ikiz plaka ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheli tutuklandı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.