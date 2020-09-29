Maskeyle eğitim nasıl olmalı?

Yüz yüze eğitimin başlamasıyla beraber çocuklarda maske kullanımının önemi bir kez daha gündeme geldi. Çocuklara maske kullanımının anne ve baba tarafından anlatılması gerektiğini belirten uzmanlar, önlem almanın endişeyi azalttığına dikkat çekiyor

Üsküdar Üniversitesi NP Etiler Tıp Merkezi Çocuk Ergen Psikiyatri Uzmanı Mine Elagöz Yüksel, yüz yüze eğitime başlayan çocukların maske kullanımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erişkinler için olduğu kadar çocuklar için de daha önce deneyimlenmeyen bir dönemden geçildiğini belirten Dr. Mine Elagöz Yüksel, "Çocukların da alışkanlıklarını değiştirmelerini bekliyoruz. Çocuklar için alışkanlıklarının ne kadar önemli olduğunu unutmamalıyız. Bu nedenle bu değişim döneminde yeni alışkanlıklar kazanmalarına ve yeni rutinler oluşturarak endişelerini azaltmalarına yardımcı olmalıyız. Bu yeni alışkanlıklardan biri de ev dışında maske takmaları olmaktadır. Çocuklar için sosyal mesafeye uymak zor olduğu için maske takmaları daha bir önem kazanmaktadır. Ancak çocuklarının maske takacak olması, belki de onlardan çok ebeveynlerini endişelendiriyor. Ailelerin endişeleri, çocukların herkesi maskeli görerek korkacak olmaları gibi ihtimallerden oluşuyor" dedi.

Çocukla mutlaka konuşulmalı

Çocuk hangi yaşta olursa olsun neden maske taktığı hakkında kendisiyle konuşulması gerektiğini vurgulayan Dr. Mine Elagöz Yüksel, "Bu şekilde hem kendisinin güvende olacağı hem diğer arkadaşlarının kendini güvende hissetmesine yardımcı olacağı ifade edilmelidir" dedi.

Ebeveynler sakinse endişe azalıyor

Çocukların korkuyu ebeveynlerinden de öğrenebileceği, dolayısıyla onları sakin gördükçe endişelerinin de azalacağının unutulmaması gerektiğini kaydeden Dr. Mine Elagöz Yüksel, "Bununla beraber çocuklar için arkadaş ortamı çok önemli olup sık sık birbirlerinden birçok şeyi öğrendiklerini görüyoruz. Çocukların diğer tüm arkadaşlarını da maske içinde görmeleri bunun kişisel bir durum değil, normal olduğunu hissettirecektir. Maske takımının düzenli olmasının sağlanması, bu kuralın sık sık bozulmaması da çocukların itiraz etmelerini azaltacaktır" dedi.