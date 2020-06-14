MEB'den yeni eğitim kararı

MEB'den Yeni Uzaktan Eğitim Kararı! 29 Haziran'da Başlıyor!Çocukların öncelikli ihtiyacının duygusal açıdan rahatlamak olduğunu belirten Bakan Selçuk, bu doğrultuda yaz döneminin değerlendirileceğini belirtti. Bakan Selçuk, "29 Haziran'da EBA TV'de yeni bir kuşağımız başlıyor" dedi

MEB'den yeni eğitim kararı
14 Haziran 2020 Pazar 11:40

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" programı kapsamında Iğdır'a konuk oldu. Bakan Selçuk, uzaktan eğitimin başladığı ilk günlerde ev ev, köy köy gezerek öğrencilerinin evlerindeki televizyonlarda EBA TV'yi ayarlamak için çaba sarf eden, tüm meslektaşları gibi okullar kapalı olsa da öğrencilerinden kopmayan öğretmenlere 'gerçek zarafetin zor zamanlarda ortaya çıktığını' belirterek teşekkür etti. Uzaktan eğitim tamamlanırken yeni eğitim yılının hazırlıkları gündemdeydi. Öğretmenler uzun bir ayrılık ve özlemin ardından öğrencileriyle buluşacakları ilk günler için Ziya Öğretmen'den öneriler istedi. "Öğrencilerimizin ilk ihtiyacı duygusal açıdan rahatlamak" diyen Bakan Selçuk, çocukları evlerinde hareketsiz kaldıkları bir dönemin ardından duygusal temalı ve hareket edebilecekleri oyunlarla rahatlatıp motive etmek gerektiğine dikkat çekti. Bakan Selçuk ayrıca, "Hangi yaşta hangi etkinlikler yapılabileceğine dair kaynakları hazırlıyoruz, bunları sizlere paylaşacağız." diye konuştu. Yaz tatilinin değerlendirilmesi için hazırlıklar yapıldığını belirten Bakan Selçuk, "29 Haziran'da EBA TV'de tüm yaz tatilini kapsayacak yeni kuşağımız başlayacak." dedi. Canlı yayında okul müjdesiIğdır Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları'na katılanlar arasında Vali Enver Ünlü de vardı. Kentteki eğitim faaliyetleri konusunda bilgi veren Ünlü, buluşma sırasında güzel bir haberi de paylaştı. Iğdır'da 12 derslikli yeni bir okul yapmak için girişimler başlatan hayırsever İshak Yaycılı da görüşmeye katılarak Bakan Selçuk'u açılışa davet etti. Haberin kendisini çok memnun ettiğini ifade eden Bakan Selçuk, bu güzel hizmetin hayırlara vesile olmasını diledi.

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