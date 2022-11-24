SÜPER ENFEKSİYONA DİKKAT!
SÜPER ENFEKSİYONA DİKKAT!
0
ÜŞÜMEK KİLO VERDİRİYOR
ÜŞÜMEK KİLO VERDİRİYOR
0
KEDİYİ ÇATIDAN BÖYLE ATTI
KEDİYİ ÇATIDAN BÖYLE ATTI
0
TWITTER'DA BÜYÜK DEPREM!
TWITTER'DA BÜYÜK DEPREM!
0

Meksika uyuşturucu üretiminde kullanılan kimyasalları takibe aldı

Meksika uyuşturucu üretiminde kullanılan kimyasalları takibe aldı
24 Kasım 2022 Perşembe 14:30

MEKSİKO (AA) - Meksika'da sentetik uyuşturucu üretiminde kullanılan kimyasal maddelerin takibi için çevrim içi bir platform oluşturuldu.

Sağlık Risklerine Karşı Koruma Federal Komisyonu (COFEPRIS) Başkanı Alejandro Svarch, kurumda, geçen yıllarda "yolsuzluk ve (kimyasal) maddelerin kötüye kullanım faaliyetleri" olduğunu belirtti.

Svarch, o dönemde kimyasal maddelere ilişkin "takdire kalmış" bir kullanım olduğunu ve hesap verme zorunluluğunun olmadığını söyledi.

Üretim niyetiyle çeşitli kimyasalların sevkiyatının yapıldığını kaydeden Svarch, bu kimyasalların çoğu kez yasa dışı madde üretiminde kullanıldığına işaret etti.

Svarch, "iki amaçlı" kullanımı olan kimyasal öncül maddelerin ithalatının izlenebilmesi ve tüketiminin doğrulanması amacıyla çevrim içi bir platform kurulduğunu açıkladı.

COFEPRIS Başkanı Svarch, söz konusu kimyasal öncüllerin takibinde QR koddan yararlanılacağını ifade etti.

"İki amaçlı" kullanımı olan öncül kimyasal maddeler, sentetik uyuşturucu üretiminin yanı sıra yasal kapsamda kozmetik ve temizlik gibi farklı sektörlerde de kullanılıyor.

Ülkenin birçok eyaletinde faaliyet gösteren uyuşturucu kartelleri, bazı sentetik uyuşturucuların ABD'ye girmesinden de sorumlu tutuluyor.

Meksika'da 2021'de 33 bin 308 kişi, uyuşturucu çetelerinin savaşı nedeniyle yaşamını yitirdi.

Etiketler; #meksika #uyuşturucu
Önceki Haber
A Milli Erkek ve Kadın Curling takımları, dünya şampiyonasına kota aldı
Sonraki Haber
İsrailliler bombalı saldırıların geri gelmesinin korkusunu yaşıyor
Borrell'e göre Akdeniz'in kuzey ve güneyindeki ekonomik uçurum daha da büyüdü
Borrell'e göre Akdeniz'in kuzey ve güneyindeki ekonomik uçurum daha da büyüdü
0
Narman Şehitler Barajı tamamlandığında 12 milyon metreküp su depolayacak
Narman Şehitler Barajı tamamlandığında 12 milyon metreküp su depolayacak
0
Bursa'da kaçak tesiste 31 bin litre akaryakıt ele geçirildi
Bursa'da kaçak tesiste 31 bin litre akaryakıt ele geçirildi
0
Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz, Gümüşhane'de kabri başında anıldı
Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz, Gümüşhane'de kabri başında anıldı
0
Bursa'da otobüs şoförünü öldürmekle suçlanan sanık yeniden hakim karşısına çıktı
Bursa'da otobüs şoförünü öldürmekle suçlanan sanık yeniden hakim karşısına çıktı
0
Almanya'da yoksulluk son yıllarda ciddi oranda artış gösterdi
Almanya'da yoksulluk son yıllarda ciddi oranda artış gösterdi
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.