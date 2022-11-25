Mersin'de 18 PKK/KCK zanlısının yakalanması için operasyon başlatıldı

MERSİN (AA) - Mersin’de, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 18 şüphelinin yakalanmasına amacıyla operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda, PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları ve örgütün sözde gençlik yapılanmasında faaliyet yürüttükleri ileri sürülen 18 zanlının kimliği tespit edildi.

Şüphelilerin adreslerine özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenlendi.

Akdeniz ilçesi Şevket Sümer Mahallesi'nde ekipleri görünce evinin balkondan atlayıp kaçmaya çalışan zanlı, kovalamaca sonucu inşaat alanında yakalandı.

Polisin şüphelileri yakalamaya yönelik çalışması ve adreslerdeki aramaları devam ediyor.