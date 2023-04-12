Akşener: İYİ Parti bu ülkenin sigortasıdır
Akşener: İYİ Parti bu ülkenin sigortasıdır
0
Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin bütün sorunlarını çözeceğim
Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin bütün sorunlarını çözeceğim
0
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gücümüzü ülkemize kazandırdığımız eserlerden alıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gücümüzü ülkemize kazandırdığımız eserlerden alıyoruz
0
Özdağ: Kimse Ata İttifakı'nı yok saymasın
Özdağ: Kimse Ata İttifakı'nı yok saymasın
0

Mersin'de sergiden elde edilen gelirle depremzede aileye konteyner alındı

Mersin'de sergiden elde edilen gelirle depremzede aileye konteyner alındı
12 Nisan 2023 Çarşamba 17:29

MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde "Köklerinde Sanat Var" sergisinden elde edilen gelirle alınan konteyner ev, Hatay'daki depremzede aileye ulaştırıldı.

Anamur Orman İşletme Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce, "Orman Haftası" dolayısıyla sergi düzenlendi.

Doğadan toplanan atıklar ile bitki materyallerinden yapılan tabloların yer aldığı sergiden elde edilen gelirle konteyner ev yaptırıldı.

Konteyner, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremde Hatay'da kocasını kaybeden ve evlerinde hasar oluşan 2 çocuk annesi Şükran Oktay'a ulaştırıldı.

Sevinç gözyaşları döken Oktay, ekiplere ve hayırseverlere teşekkür etti.

Etiketler; #Anamur #depremzede #konteyner ev #mersin #sergi
İlgili Galeriler
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Önceki Haber
Trabzonspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
Sonraki Haber
Ticaret Bakanı Muş AK Parti Samsun Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında konuştu:
Denizli'de devrilen traktörün altında kalan kişi öldü
Denizli'de devrilen traktörün altında kalan kişi öldü
0
Balıkesir'de kahvehanede işlenen cinayetin şüphelisi baba oğul tutuklandı
Balıkesir'de kahvehanede işlenen cinayetin şüphelisi baba oğul tutuklandı
0
Bakan Soylu, Kağıthane'de partisinin teşkilat mensuplarıyla buluştu:
Bakan Soylu, Kağıthane'de partisinin teşkilat mensuplarıyla buluştu:
0
Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Özener Kayseri'de seminere katıldı:
Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Özener Kayseri'de seminere katıldı:
0
Hakkari'de 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Hakkari'de 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
0
İzmir açıklarında geri itilen 68 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında geri itilen 68 düzensiz göçmen kurtarıldı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.