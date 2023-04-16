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Mersin'de taraftarlar, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Finali'ni dev ekrandan izledi

- Maç sonunda Mersin ekibinin taraftarları üzüntü yaşarken, bazı seyirciler rakip Fenerbahçe Alagöz Holding'i şampiyonluğu için alkışladı

Mersin'de taraftarlar, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Finali'ni dev ekrandan izledi
16 Nisan 2023 Pazar 23:02

MERSİN (AA) - Mersin'de basketbolseverler, iki Türk ekibi Fenerbahçe Alagöz Holding ve ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Finali'ndeki mücadelesini dev ekrandan izledi.

Karşılaşma için Yenişehir Belediyesi ekipleri tarafından Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Kültür Park'a dev ekran kuruldu.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde ilk kez Dörtlü Final heyecanı yaşayan ve finale adını yazdırmayı başaran ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi için çok sayıda taraftar parka geldi.

Burada takımlarını destekleyen Mersin ekibi taraftarları, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin Fenerbahçe Alagöz Holding'e 99-60 yenilmesi sonrası üzüntü yaşadı.

Bazı taraftarlar da Fenerbahçe Alagöz Holding'i şampiyonluğu nedeniyle ekran önünde alkışladı.


Etiketler; #Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi #ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi #Fenerbahçe Alagöz Holding #mersin #Yenişehir Belediyesi
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